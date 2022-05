Sara Uribe le dedica un tierno mensaje a sus seguidores: “Me han recargado de amor”

A través de sus redes sociales, Sara Uribe suele interactuar con sus seguidores de distintas maneras, bien sea con dinámicas en sus publicaciones o las frecuentes sesiones de preguntas y respuestas. Pero la modelo ha ido un paso más allá al crear un video dedicado específicamente a sus fanáticos.

A propósito de que ha interactuado con varios de sus seguidores en los últimos días, la presentadora quiso sorprenderlos con un corto video en Instagram, en el cual detallaba lo agradecida que estaba con cada persona que formaba parte de su comunidad en la red social.

“Durante estos días he tenido la oportunidad de encontrarme mucho con ustedes, en centros comerciales, en tiendas, en eventos, y no saben cómo me han recargado de amor”, dijo Sara Uribe en el video mientras mostraba imágenes en las que aparecía tomándose fotos con sus fans.

Instagram: @sara_uribe

La colombiana también destacó lo mucho que le gusta encontrarse con ellos ya que la ayuda a saber que todo lo que dice o hace en sus redes sociales es bien recibido por sus followers.

“A veces uno cree que cuando les escribe o cuando les habla no muchas personas lo ven, pero después me encuentro con todos, que me llenan el corazón con abrazos, con besos y palabras honestas y entiendo que todo vale la pena”, narró la modelo.

Instagram: @sara_uribe

Finalmente, Uribe le agradece a sus seguidores por apreciar su contenido, por recibirlo de manera positiva y por permitirle entrar a sus vidas.

“Gracias a todos y a cada uno de ustedes por su presencia y porque me llenan de valentía para seguir siendo yo sin tapujos, y para mostrarle mi vida honestamente. Verlos y sentirlos cerca es medicina para el alma. Gracias por permitirme entrar en sus vidas. Los amo con todo mi corazón”, concluyó Sara Uribe.