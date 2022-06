‘La Liendra’ reveló qué enseñanza le dejó el caso de Shakira y Piqué

Una de las noticias más sonadas por estos días, es la separación de Shakira y Piqué por infidelidad del deportista, que ha generado comentarios por todos lados, incluso memes de burla sobre Shakira. ‘La Liendra’ ha sido uno de los tantos que se ha manifestado opinando respecto al tema y la verdad es que dejó muy mal parado al deportista.

Lea también: Sara Uribe contó por qué bajó de peso de manera tan abrupta

‘La Liendra’ ahora mismo mantiene una relación sentimental con Dani Duke y a pesar de lo criticada que ha sido, los dos creadores de contenido parecen estar muy felices y muy firmes con su compromiso de fidelidad. Por eso mismo, Mauricio no solo comentó lo que pensaba respecto al problema de Shakira con Piqué en donde el futbolista engañó a la cantante con una mujer de 20 años, por lo que dicen los medios españoles, sino que incluso aseguró que era un ejemplo para no seguir.

Debido a esta situación, Shakira ha confirmado que efectivamente se van a separar luego de más de 10 años de relación y dos hijos de por medio. A pesar de haberlos visto juntos hace poco, lo cierto es que los dos están pensando primero en el bienestar de sus hijos, que como para todo padre, es la prioridad.

Lea también: Criss Hurtado cuenta el secreto de un matrimonio feliz

Así que ‘La Liendra’ aprovechó el momento para enviarle un consejo a todos sus seguidores:

“Marica, Piqué en este momento es el ejemplo para nosotros, que tenemos una buena mujer, de que no la caguemos, marica. Yo no culpo a Piqué porque el ser humano puede fallar, pero marica, tienes una buena mujer, tienes una buena familia, eres deportista del Barcelona, no la cagues. O sea, Piqué es el gran ejemplo de que si tenemos una buena persona en este momento, no la caguemos que luego uno se siente como una mierda, o sea no seamos Piqué. Si esta en algo pare y valore” afirmó el creador de contenido.