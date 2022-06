MasterChef: Isabella Santiago se molestó con Claudia Bahamón por “tirarla al agua”

Isabella Santiago no ha dejado de involucrarse en situaciones polémicas durante su participación en MasterChef Celebrity. Y en esta nueva ocasión no solo estaría presente la actriz, sino que Claudia Bahamón también aparecería en la fórmula ya que fue ella quien terminó dejando en evidencia un error en el plato de la concursante.

Esto sucedió en uno de los más recientes episodios del programa culinario, mostrando a la modelo frente al jurado tras presentar una torta de café, la cual originalmente pretendía ser un tiramisú.

Desde el momento en que Isabella Santiago se puso frente a los jueces las cosas comenzaron a ir mal, ya que mientras les explicaba el proceso para crear su postre, Chris Carpentier la interrumpió abruptamente diciéndole: “suficiente, basta”. Seguidamente, el chileno comenzó a dar su opinión comentando que el bizcocho estaba “muy feo”, dejando ver que si bien estaba “rico” debía cuidar más la presentación.

Las cosas siguieron en picada cuando le tocó a Jorge Rausch probar la torta de café. Pero antes de que el chef dijera algo, a Claudia Bahamón le llamó la atención unos pequeños puntos sobre el postre. Y si bien la actriz había dicho que era chocolate, Carpentier notó desde la distancia que se trataba de café rallado.

Captura de pantalla (Facebook)

Captura de pantalla (Facebook)

Esto hizo que Rausch regañara a la venezolana, indicando que “nunca se echa el café fresco rallado”. Por su parte, Carpentier avivó más el asunto dejando ver que “si Claudia no lo dice, no me doy cuenta”.

Como se puede ver en el clip compartido en la página de Facebook del canal RCN, esto causó una clara molestia en Isabella Santiago, comentándole a Bahamón que por esa razón estaba siendo tan evasiva sobre el tema de los puntos y desviando la atención a otras cosas: “Clau, por favor, me tiraste al agua”.

Captura de pantalla (Facebook)