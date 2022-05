Tildan a Claudia Bahamón de “falsa” en MasterChef

MasterChef entró oficialmente en su recta final con tan solo diez participantes en la cocina, y por ende el nivel de exigencia y presión es cada vez más grande. Pero así como aumenta el nivel, aumenta la polémica debido a la presión generada en cada prueba. Y esta vez los internautas no dudaron en atacar a Claudia Bhamóm.

La polémica se dio en medio de una de las pruebas del inicio de un nuevo ciclo. Dicho reto consistía en realizar un puré e irlo pasando paso a paso al atril e irlo mejorando. Todo parecía normal dentro de la prueba, hasta que uno de los jurados le pidió a Claudia que lo probara y diera su veredicto. Pero esto generó molestias entre los televidentes, ya que consideraban que ese “no era su rol” dentro del programa y que solo comentaba cosas buenas para quedar bien con los famosos.

“No entiendo, Claudia también está de jurado?”, “Esta quien se cree para opinar los platos?”, “No entiendo como ponen a opinar a una presentadora, una falta de respeto”, “Si ponen a Claudia a opinar, pues que me lleven a mi a ver cómo les va”, “ah, ahora claudia de jurado? de qué me perdí?”, fueron algunos de los comentarios que publicaron los televidentes en redes sociales.

Sin duda las redes sociales ha sido la manera en la que los televidentes han podido interactuar más con temas de interés, y que en este caso, ha sido clave para que se genere esa interacción con el reality y sus reacciones.