Sebastián Martínez se burla de uno de los principales problemas de las ‘selfies’

Sebastián Martínez no solo se mantiene ocupado durante las grabaciones de ‘Hasta que la plata nos separe’, sino que también ha demostrado estar muy activo en sus redes sociales, en especial en Instagram compartiendo videos, imágenes e historias sobre su vida profesional y privada. Pero en este caso, el actor decidió darse un respiro y compartir uno de los principales problemas que tienen las ‘selfies’, burlándose de ellas en el proceso.

Es bien sabido por varias publicaciones de diferentes internautas que a veces este tipo de fotos pueden ser engañosas, mostrando tomas de mucho beneficio para algunos pero con un resultado poco agradable para otros. Esto ha generado diversos memes en las redes sociales, por lo que el actor colombiano decidió sumarse y dar su punto de vista al respecto.

En una divertida publicación en su cuenta de Instagram, Sebastián Martínez decidió comprobar por él mismo las complicaciones de las selfies, probando cómo se ve su rostro mientras toma la foto, y luego cómo se modifica rotundamente una vez que la está revisando.

La cómica situación que refleja el protagonista de Hasta que la plata nos separe es un ejemplo de cómo ciertos ángulos pueden favorecer o dañar una selfie, demostrando que desde una perspectiva superior el rostro se estiliza, mientras que desde un plano inferior la cara se ve más redonda y con un look que le hace parecer que tiene kilos de más.

Instagram: @sebastianmartinezn

Los comentarios de sus seguidores

A propósito del divertido experimento del actor, varios de sus fanáticos no se contuvieron y dejaron diversos mensajes en la sección de comentarios de la publicación, con muchos de ellos celebrando el divertido clip, mientras que otros se sintieron identificados con los resultados de los ángulos.

“Tal cual, siempre me pasa”, “Qué bueno que no soy la única” y “Usted no se preocupe que sale bello de las dos maneras jajaja” son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación.