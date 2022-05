Sebastián Martínez reveló cuál es el personaje que más le ha costado interpretar

Sebastián Martínez es un actor que ha tenido un gran auge desde hace algunos años, estelarizando producciones nacionales de éxito e incluso llegando al nivel internacional participando en una reciente serie de Netflix. Sin embargo, el colombiano comentó que no todo es tan fácil como parece y que algunos personajes son más difíciles de interpretar que otros.

Así lo dejó saber durante una entrevista con el diario Las Américas, comentando que si bien ha tenido diversos papeles a lo largo de su carrera, hay uno que resalta por lo desafiante que resultó interpretarlo.

“Todos me desafían de igual manera. Hay algunos con los que fluyo más fácil, pero Zacarías me desafió bastante. Todos tienen su toque de dificultad, de bloqueo, de no entender, pero creo que Zacarías fue uno que me costó”, comentó Sebastián Martínez refiriéndose a su personaje en la serie de Netflix, ‘Pálpito’.

El actor resaltó que parte de su dificultad para interpretarlo tiene que ver con que tiene conflictos morales en relación a las cuestionables acciones que Zacarías hace en el proyecto para salvarle la vida a su esposa.

“No lo justifico. Comprendo que alguien pueda llegar a cometer un acto de estos, pero no puedo llegar a decir nunca que está bien, porque yo creo que la voluntad de Dios es perfecta y si su voluntad es que uno se vaya, pues uno no es Dios para querer cambiarla”, dijo Martínez.

Un giro completo con su papel en ‘Hasta que la plata nos separe’

Si bien en Pálpito tuvo que interpretar a un personaje complicado, Sebastián Martínez encuentra el lado opuesto con el relajado y cómico Rafael Méndez en la nueva versión de ‘Hasta que la plata nos separe’.

Como ha dejado ver en diversas historias de Instagram, el actor se siente muy cómodo con el papel que interpreta en este proyecto, mostrando diversas tomas detrás de cámara en las que cuenta chistes, bromea y relata anécdotas junto a sus compañeros de la telenovela.