“Lo siento mucho, Balvin”: Nodal explica que la ‘tiradera’ no era exclusivamente para el paisa

Desde hace un par de días se convirtió en tendencia alrededor de América Latina y el mundo, la tiradera entre el intérprete de música regional mexicana Christian Nodal y el polémico J Balvin. Todo empezó cuando el paisa se burló del nuevo look de Nodal por medio de sus redes sociales al compararlo con él mismo.

Así pues, Balvin comentó “encuentra las diferencias”, a lo que el mexicano respondió que la mayor de todas es que él si compone y canta sus propias canciones, algo que respaldó los comentarios de Residente hechos hace ya unos meses.

Recientemente Nodal estrenó una nueva canción que fue tomada ante los ojos de sus miles de seguidores como una ‘tiradera’ a J Balvin. Sin embargo, fue el mismo Christian quien aseguró que no estaba dedicada a él sino que estaba pensada en todas las personas que quieren pasar por encima de otros.

Nodal le pide excusas a J Balvin

Durante una de sus presentaciones en la ciudad de Morelia, el mexicano señaló que se sentía completamente arrepentido de lo que le había dicho al colombiano y aprovechó para pedirle excusas al frente de sus fans ya que precisamente ese es el tipo de actitudes que estaba criticando.

“Hay que amarnos mucho, somos solo una raza, la raza humana. No hay que hacernos mier… no hay que pisar los sueños de nadie. Lo siento mucho, Balvin. Todos somos seres humanos y tenemos nuestros 5 minutos de pendejismo. Yo la he embarrado muchísimo, pero aquí estoy y cada situación la he arreglado” , fue parte del mensaje que entregó Nodal.

Sin embargo, no descartó que el colombiano si fuera un referente dentro del tipo de persona que estaba criticando, dejando en claro, nuevamente, que no era exclusivamente dedicada al ‘niño de Medellín’.