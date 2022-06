Tremendo regalo que le dio Maluma a su ahijado, el hijo de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W

Maluma está en Medellín por estos días y aprovechó para asistir a la celebración del cumpleaños de Martha Lucía Bueno, mamá de Pipe Bueno. Lo que sorprendió fue que en medio de la fiesta le dio un tremendo regalo a su ahijado, Máximo, el hijo de Pipe y Luisa Fernanda W.

A través las historias de Luisa Fernanda W quedó el momento en el que Maluma aparece con un pony. “¡Máximo!”, gritó el cantante cuando entró al picadero, el espacio en el que se encontraba la familia reunida.

La emoción de Luisa Fernanda W sobresalió en las imágenes, cuando vio a Maluma entrar al lugar de inmediato dijo: “¡Ay! (risas) ¡No puede ser! Padrino gracias (con voz como si fuera la de Máximo). ¡Qué es eso tan precioso!”.

Pipe tenía alzado a Máximo y Maluma le acerca el pony para que el niño lo toque. Luego hablan de que sea el niño el que le ponga el nombre. Sin embargo, Maluma aclaró que es una hembra.

El regalo de Maluma a Máximo, su ahijado. (Captura de video.)

Recientemente la pareja confirmó a través de sus redes sociales que está esperando un segundo hijo.

“La intriga de muchas personas es cuántos meses tengo, pero las semanas exactas otro día se las comparto, pero les digo que estoy como alrededor de cuatro meses... yo lo único que estoy haciendo es recibir consejos, por que a mí me dijeron que uno no debe decir las semanas exactas que tiene y yo “ah, bueno”, yo siempre estoy con Dios y Dios me cuida, pero nada pierdo con no decirlo, no lo digo y ya, me gusta recibir consejos”, fueron las palabras de la también cantante para solucionar las dudas de sus fieles seguidores.