Luisa Fernanda W y Pipe Bueno ya tendrían el nombre para su bebé

Recientemente la influenciadora Luisa Fernanda W anunció por medio de sus redes sociales que está esperando un segundo hijo junto a su pareja, el intérprete de música popular Pipe Bueno.

Por medio de un emotivo video la pareja compartió la noticia utilizando sus redes sociales. Allí se le veía a Luisa recibiendo el resultado de la prueba y así mismo miles de comentarios y usuarios se pronunciaron para felicitar a las dos celebridades por la llegada del nuevo integrante de su familia.

Así las cosas, Luisa ha utilizado sus historias para responder algunos de los cuestionamientos que los internautas tienen con respecto a su embarazo. Allí destacan preguntas como cuántas semanas tiene de gestación.

“La intriga de muchas personas es cuántos meses tengo, pero las semanas exactas otro día se las comparto, pero les digo que estoy como al rededor de cuatro meses...yo lo unico que estoy haciendo es recibir consejos, por que a mí me dijeron que uno no debe decir las semanas exactas que tiene y yo “a bueno”, yo siempre estoy con Dios y Dios me cuida, pero nada pierdo con no decirlo, no lo digo y ya, me gusta recibir consejos”, fueron las palabras de la también cantante para solucionar las dudas de sus fieles seguidores.

Así mismo, Pipe estuvo hablando con el programa Buen Día Colombia del Canal RCN sobre el tema y allí aprovechó para contar que si bien ya pueden conocer el sexo del bebé, van a tener paciencia para recibir la noticia. Así mismo, el intérprete de “Si yo fuera ladrón” aprovechó para comentar que desde hace un tiempo ya habían definido el nombre de su segundo hijo.