Gregorio Pernía revela cuáles son las frases que más repiten los hombres infieles

En algunos casos de matrimonio toca escuchar las excusas más raras con respecto a una situación de infidelidad, pues los argumentos suelen ser bien edificados, como también improvisados tal como lo explica en un video el actor Gregorio Pernía.

Y es que en su papel en el éxito dramático ‘Hasta Que La Plata Nos Separe’ ha grabado un video para Canal RCN en el que va detallando cada una de las comunes excusas que usan algunos hombres para tapar que son infieles.

El actor contó a manera de chiste que esto formó parte de la creación de su personaje en ‘Hasta Que La Plata Nos Separe’. “Hay tienen ustedes todo lo que me tocó investigar para el señor Luciano Valenzuela. Un hombre infiel”, dice al principio y luego continúa con el sinfín de fases que al parecer son muy comunes en los hombres infieles.

“Yo estoy viviendo con ella por los niños, estamos durmiendo en camas separadas”, “La verdad estamos a punto de separarnos, no nos entendemos”, “Mírame a los ojos ¿Tú crees que estoy diciendo mentiras?”, “Tú estás loca, de verdad tú estás pensando. O sea, de verdad tu locura llega hasta allá”, dice el actor.

Pero a lo largo del video también agregó otras en las que se quita la culpa, pues algunos hombres se victimizan al ser descubiertos y en su lugar responsabilizan a la amante. “Amor, ella es la que me está buscando a mí y no le he dado pie para absolutamente nada”, “No sé cómo consiguió el teléfono. Inmediatamente la voy a bloquear”, agregó.

Y también llegó una de las más universales que no es otra que la de asegurar que la amante en cuestión se trata de un familiar, en la que por lo general se trata de una prima. “Es una prima y uno dice: Aló, prima, prima cuelgue usted. No, cuelgue usted prima, la quiero mucho”.