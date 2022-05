Gregorio Pernía no se pudo resistir a bailar al ritmo de Bad Bunny

El reconocido actor Gregorio Pernía hace parte de la nueva versión de ‘Hasta que la plata nos separe’, la cual está siendo emitida a través del Canal RCN donde Carmen Villalobos y Sebastián Martínez ocupan los roles de ‘Alejandra Maldonado’ y ‘Méndez’, respectivamente.

Gregorio es uno de los actores que cuenta con más experiencia en la industria audiovisual en Colombia, de hecho, ha participado en producciones como ‘La hija del mariachi’, ‘Las detectivas y el Víctor’ e incluso, ha sido parte de reality shows donde ha llegado a instancias bastante importantes como MasterChef Celebrity.

Recientemente, Pernía compartió por medio de su cuenta oficial de Instagram un video donde su hija Luna, con quien ganó un reality show de baile en México, le mostró una canción del puertorriqueño Bad Bunny diciéndole que es imposible resistirse a bailar.

Gregorio aseguró que no le interesaba escucharlo y que no le llamaba la atención, no obstante, tan pronto como empezó la canción no pudo evitar “soltar los prohibidos” y compartirlo con sus miles de seguidores en las redes sociales.

“Nadie se resiste al #mambo”, comentó el actor junto a la publicación de su video.

Inmediatamente los internautas se manifestaron interactuando con el post por medio de likes y comentarios donde resaltan las virtudes para el baile del actor, además, de la buena energía que lo ha caracterizado en todos sus proyectos y por los cuales se ha ganado el corazón de todos los colombianos.

“Solo imaginaría tener un papa como vos”, “ayyyyy Nooooo que Bellezaaaaaaaa”, “me muerooo que lindos son padre e hija”, “Hermosos, parecen hermanos”, o “Enséñame a bailar”, fueron algunos de los elogios que recibieron.

Vea aquí el video compartido por Gregorio