La tremenda pelea que hubo entre Aida Victoria y Maria José Vargas, las dos ex’s de Lumar

A parte de estar sonando por su nueva relación, ahora ha aparecido en varios videos respondiendo y arremetiendo contra Maria José Vargas, la ex novia de Lumar Alonso, con quien cada una mantuvo una relación bastante seria en redes sociales, siendo Aida la primera y luego Maria José.

Todo empezó cuando Maria José hizo un live a través de su cuenta de Instagram en donde hablaba sobre la decencia y varias cosas de las cuales Aida se sintió no solo identificada sino también atacada, por eso mismo le escribió un mensaje privado dejándole su numero y diciéndole que si ella en realidad tenía algo que decirle que por favor se lo dijera en la cara, ante esto Maria José le contestó que ella en realidad no tenía anda que decir, sin embargo, el momento lo compartió en sus redes sociales afirmando que ella nunca lo hizo por polémica ni por indirectas ni mucho menos por seguidores, pero las cosas no terminaron ahí, pues sabemos que Aida es bastante impulsiva cuando de ella y su nombre se trata, así que sacó a colación que si Maria José tenía tanta educación como afirmaba tener, no entendía porque seguía en redes sociales dando de que hablar.

Finalmente Maria José decidió eliminar el video de su perfil y publicó un par de videos en donde dcía que finalmente a ella no la habían peinado y que la decencia no peleaba con la vulgaridad, por supuesto ambas mujeres han recibido muchos comentarios unas apoyando a Aida y otras a Maria José.

Ante esto Lumar Alonso habló en sus historia y les pidió a todos que dejaran de etiquetarlo en tanta polémica porque el no tenía nada que ver ni hablar sobre el tema.