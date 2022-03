“Obviamente no te representa”, Aida Victoria Merlano defiende a Francia Márquez

Después de que Marbelle tratara de manera despectiva a Francia Márquez en redes sociales, este 30 de marzo en medio de un debate vicepresidencial, Vicky Dávila le preguntó a la candidata si tenía algo que decirle a la cantante sobre sus comentarios en redes sociales, a lo que ella respondió “Le envío un abrazo ancestral”. Marbelle no dudó en responderle “Y le devuelvo su abrazo ancestral para que se lo guarde ! USTED NO ME DA CONFIANZA NI ME REPRESENTA EN NINGÚN SENTIDO… a mi no me venga con el discurso barato con el que quieren engañar a la gente”, mencionó la cantante en su cuenta de Twitter. Pero como factor sorpresa, este 31 de marzo Aida Victoria Merlano salió a defender a Francia Márquez en redes sociales.

Aida Victoria Merlano ha estado en el ojo público no solo por ser la hija de Aida Merlano, quien actualmente se encuentra refugiada en Venezuela, sino por las múltiples polémicas, la más reciente, por haber sido involucrada sentimentalmente con Yerferson Cossio, también creador de contenido. Ahora, Aida Victoria reaparece en redes sociales defendiendo a candidata vicepresidencial Francia Márquez de los comentarios racistas de Marbelle donde la llamó ‘King Kong’ hace tan solo unos días.

Fueron muchas las reacciones de los internautas ante la respuesta de la cantante ante el abrazo enviado por Márquez, entre ellas catalogándola como “engreída” y “racista”. Sin embargo, una de las respuestas que recibió Marbelle fue de Aida Victoria, quien no pensó dos veces en responderle a la cantante “Obviamente no te representa, ¿Cómo te ibas a sentir representada por una mujer que habla de amor e igualdad? Siendo que tus discursos parten en su mayoría del odio.”, mencionó en su cuenta de Twitter.

Merlano ha demostrado en sus redes sociales que no es capaz de callarse frente a temas que realmente le generan injusticia o donde su nombre se ve involucrado, y en este caso, salió a defender no solo a la candidata por el Pacto Histórico, sino a tratar de calmar el ambiente de odio que se ha generado frente al tema.