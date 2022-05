“A mí se me llena el tanque”: Liss Pereira habló del sentimiento antes de un show

Liss Pereira se ha consolidado como una de las comediantes más importantes e influyentes de Colombia, de hecho, en su haber ya cuenta con participaciones en especiales de Netflix o Comedy Central, dos de las plataformas más importantes en lo que a Stand Up Comedy se refiere.

También podría interesarle: Gregorio Pernía no se pudo resistir a bailar al ritmo de Bad Bunny

Así las cosas, uno de los espacios en los que Pereira se siente más cómoda, según sus propias palabras, es en el escenario de un teatro, de hecho, compartió recientemente un video publicado por medio de sus redes sociales donde contó lo que siente segundos antes de salir a las tarimas para conectar con su público.

“Lo que no saben es que mientras ustedes entran al teatro uno va escuchando su ruido, sus comentarios, las risas, la emoción detrás de escenario, y en camerino me siento contenta por lo que viene antes de salir porque sé que cuando estamos juntos y estoy allá arriba haciendo lo que más me gusta que es esta vaina En vivo, cuando les veo el hocico y me regalan sus risas a mí se me llena el tanque. ¡GRACIAS por tanto!”, fueron las palabras de la también locutora para acompañar su publicación.

No deje de leer: Yeison Jiménez tuvo que ser hospitalizado de urgencia por grave complicación de salud

Si bien en el video no se refirió a las sensaciones de manera verbal, si se mostró en su camerino bailando con una gran cara de felicidad donde de fondo se escuchaba el ruido de las personas ubicándose en la sala previo al show, lo cual la llevó a compartir su alegría con sus miles de seguidores.

Las reacciones al video

“Éxitos es lo que encuentras en tu camino… por cierto me encanta el blazer, ¿Podrías decirme dónde comprarlo?”, “Tu show aquí en Cali antes de pandemia estuvo genial, recuerdo perfectamente cuando dijiste que algunas hacemos productos de exportación, no paré de reír, ese ha sido mi caso”, fueron algunas de las palabras de los internautas.

Vea aquí la publicación hecha por Liss Pereira: