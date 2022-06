3 de junio: Masacre de Tiananmen y su relación con famosa canción de R.E.M

En algún momento cada persona ha logrado sentirse orgullosa de alguno de sus logros, trabajos, objetivos o proyectos. No obstante, también existe el caso en el que tal vez no se consiguió lo que se esperaba y, así mismo, todo resultó al revés a tal punto que llegaría a dar vergüenza. Este segundo caso es el ejemplo perfecto de la historia que rodea una de las canciones más significativas para la banda de Michael Stipe, R.E.M, ‘Shiny Happy People’.

Para entender la historia de esta canción hay que volver hasta el año 1991 cuando llegó el séptimo álbum de estudio de la banda llamado ‘Out Of Time’. Es uno de los más importantes tomando como referencia que de aquí se desprenden sencillos como el protagonista de hoy y así mismo ‘Losing My Religion’.

‘Shiny Happy People’ hace referencia a la Masacre de Tiananmen, China, que tuvo lugar en el año 1989. Para ese momento el comunismo empezaba a tambalear a nivel mundial y claramente en el gigante asiático no era la excepción. Así las cosas, los estudiantes universitarios toman la decisión de salir a la calle a protestar en contra de la represión que se vivía en el país para aquel momento.

Al gobierno de turno no le gustó, a decir verdad, la idea de que hubiese jóvenes en la calle retándolos y tomaron la decisión de hacer un despliegue militar bastante importante que acabó con la vida de gran cantidad de personas. De hecho, hasta este momento no se conoce una cifra exacta referente a los decesos. Las protestas iniciaron en el mes de mayo, pero el despliegue fatal tuvo lugar el 3 de junio de 1989.

Y en ese orden de ideas ¿dónde entra a jugar la canción de R.E.M?

A pesar de la represión que se vivía en China para aquel momento las entidades estatales empezaron a repartir miles de folletos y volantes donde se representó gráficamente a todos los sectores que integraban la sociedad China, todos tomados de las manos siendo bastante felices. De ahí el coro de la canción ‘Shiny happy people holding hands’ (Radiante gente feliz tomándose de las manos).

Según palabras de la misma banda, esta fue una burla a la manera en la que el gobierno chino decidió hacía como que todo estaba perfecto con su gente y “llevado hasta los mainstream”. Algo que llama bastante la atención es que incluso, para el año 2003 fue el mismo Michael Stipe quien confesó en medio de una entrevista que se sentía avergonzado de la canción ya que era un tema bastante importante del que estaba hablando y lo manejó desde un lado burlesco del que es imposible sentir orgullo.

Si bien la posición del líder de la banda es muy radical con respecto al sencillo, las opiniones en la agrupación fueron divididas ya que hubo personajes que mencionaron que fue una buena apuesta ya que, musicalmente implementaron un vals, un riff de guitarra que fácilmente se queda en la cabeza de quien lo escuche y finalmente estaban haciendo una denuncia que le dio la vuelta al mundo.

Retomando la postura de Stipe con respecto a la canción, también ha confesado que fue un reto para él como compositor llegar a terminarla debido a que quiso darle un tono divertido que no era muy característico de él. Siempre fue muy oscuro al momento de escribir, pero aquí quería demostrar que también podía ser divertido. No obstante, también en su momento dijo que él debería ser sancionado por la HAYA al haber tenido la osadía de defender una canción del corte de ‘Shiny Happy People’.

Aparentemente el odio por esta canción no fue solo interno en R.E.M ya que según la Revista Blender es la #35 en el listado de las 50 peores canciones de toda la historia. ¿Y si querían ser divertidos lo lograron? Bueno, a juicio de muchos sí. De hecho, fue la misma banda quien realizó una versión parodia de la canción para el programa Plaza Sésamo en el año 1999 llamada ‘Furry Happy Monsters’.

De cualquier manera, la canción es una de las más reproducidas en las plataformas digitales. Miles de personas alrededor del mundo reconocen inmediatamente la melodía de la canción y han bailado y cantado con ella. Incluso, ha hecho parte de álbumes recopilatorios de grandes éxitos de R.E.M