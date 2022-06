“Si ‘Maito’ Leal estuviera, estaría de acuerdo en que ya no opinara al respecto” Shaira

La artista de música ranchera ganadora del Factor XS del 2011, Shaira, ha expresado públicamente su cercanía con el estilista asesinado, Mauricio Leal y su madre Marleny, y como esta noticia la afectó para su vida.

Asimismo, ha sido participe en hablar frente a las decisiones judiciales que ha tenido el caso, como lo fue en su momento la captura de a quien señalan como el responsable, Yhonier Leal.

“¡Gracias Dios! Ya se está haciendo justicia; ya está saliendo a relucir la verdad. Así podrás descansar en paz. A los que les afecta que lo publique y dicen ‘ya supéralo’, pues no me miren las historias, es mi amigo y lo amaré siempre”, dijo a través de historias en su cuenta de Instagram en febrero de 2022.

Leal permanece privado de la libertad en la cárcel La Picota en Bogotá, dónde se encuentra desde el pasado 30 de abril, día en que fue trasladado por el CTI de la Fiscalía.

El ente investigador le está imputando los delitos de homicidio agravado y manipulación de elemento material probatorio. Además, según las evidencias conocidas por El Espectador, cómo conexiones de datos móviles, registro de llamadas, ubicaciones de los involucrados y videos de las cámaras de seguridad, la Fiscalía pediría una pena máxima de 60 años de cárcel, sin beneficios.

Siete meses después de que se registrara el hecho y a pesar de que la cantante ha compartido en sus redes sociales, mensajes y videos, en el que uno de ellos grabó su visita a la tumba de su amigo, donde le llevó flores, seguidores le han reclamado porque al parecer, últimamente no ha hablado más al respecto. “Y ‘Maito’, ¿ya lo olvidaste?”, le preguntaron.

“No me he olvidado de él. Lo que pasa es que en este país están acostumbrados a que si uno habla es porque quiere fama, y si no habla es porque se le pasó el luto. Yo ya estoy cansada de ese tema […]. Mis sentimientos hacia él siguen intactos, sigue aquí es mi corazón y para mí es más que suficiente”.

Te puede interesar: Piden cambio de la juez en el proceso de Jhonier Leal

Luego agradeció a las personas que la comprendieron y apoyaron durante el proceso que llevó por este doloroso suceso. “A los que me estuvieron juzgando quiero decirles que el tema ahí quedó. No porque no quiera guardar su recuerdo de una manera bonita, sino que ya estoy cansada de que lo tomen por otro lado y me sigan juzgando por algo que no tengo por qué pagar”.

“Claramente hay cosas que me siguen doliendo […]. No me voy a exponer a que me sigan tratando mal y si él [Mauricio Leal] estuviera aquí estaría de acuerdo en que ya no opinara al respecto. Ahí lo voy a dejar y a quienes no tuvieron una amistad así, pues se jodieron ellos”, finalizó en sus historias de Instagram.