Los coqueteos de Estiwar G con Claudia Bahamon están dando frutos

Estiwar G se ha caracterizado por ser muy ágil y práctico en la cocina de MasterChef, lo que le ha servido para destacarse dentro de sus competidores. Sin embargo, el ‘ñero’ más famoso de la televisión parece que está logrando captar toda la atención de Claudia Bahamón.

En uno de los retos creativos Estiwar G logró sorprender a los jurados y a la presentadora. Sucedió que en la competencia tenía que cocinar junto a Corozo y hacer un plato tradicional y uno muy innovador, teniendo como ingrediente principal a la arveja.

Para lograr el objetivo Estiwar G decidió mezclar los burritos mexicanos con sushi, los cuales preparó con arveja. Esto impresionó a los jurados y también a Claudia Bahamón, su “amor platónico”.

Cuando llegó al atril, Estiwar G explicó que el plato “no es burro, no es sushi, es burrichi”, y además dijo: “Esto es mi señor, arveja sobre nori”. Esto sorprendió muchísimo a los jurados quienes no dudaron en halagarlo por la innovación en el plato y por el gran sabor.

Pero el mejor de los halagos para Estiwar G fue el de Claudia, cuando dijo “Nori... te amo, te amo, es en serio, te amo”. Lo que desató la risa de los participantes y que dejó sobre la mesa los sentimientos de la presentadora.

Además, también se sabe que Manuela y Aida Morales se ‘derriten’ por Estiwar G, pues ambas se han declarado como fieles fanáticas del influencer. Esto, ha generado más confusiones en el participante.

El influencer no ha tenido una vida fácil fuera del programa, tiene un pasado en el que varias situaciones le han marcado la vida, pues confesó que muchas veces tuvo que pasar noches en la calle. Las drogas tocaron su vida y para él no fue para nada fácil salir de ellas, de hecho, confesó que fue tanta la caída en su vida que llegó a vender ropa para poder consumir. Sin embargo, destacó que su familia fue el mayor apoyo y que no lo han dejado solo ni un segundo, siendo ellos los primeros en tener esperanza sobre su recuperación.