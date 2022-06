Lina Tejeiro rompió el silencio y habló de sus sentimientos por Andy Rivera

Lina Tejeiro habló una vez más de sus sentimientos por Andy Rivera, con quien sostuvo una relación de varios años y que para muchos pasó por varias etapas, entre las que estuvo el ser tóxica. La actriz nuevamente se ha referido a la importancia de su ex en su vida y ha generado múltiples reacciones.

Durante varios años se ha especulado la situación sentimental de la pareja, que por temporadas ha despertado el interés en sus seguidores por una posible reconciliación. Sin embargo, ha quedado en evidencia que esto no ha sucedido, pues cada uno sigue soltero.

Tejeiro se ha convertido en la “Reina del TikTok”, su gran talento le ha permitido captar millones de seguidores en esa red social. Como su crecimiento es sostenido, aprovechó su plataforma de YouTube para aclarar 10 cosas que sus seguidores suponen sobre su vida y claramente una de ella está relacionada con Andy Rivera.

La pregunta de su seguidor decía: “Supongo que sigues enamorada de Andy”, a lo que antes de contestar se le vio tomando aire para tener las palabras correctas.

“Yo creo que ahí si no están suponiendo correctamente. Es una suposición, obviamente. Es una persona que fue muy importante en mi vida, una persona con la que duramos muchísimos años, donde intentamos muchísimas veces como reconstruir una relación, pero finalmente, la situación no nos lo permitió...no estábamos como maduros emocionalmente, no estábamos estables tampoco, entonces como que no funcionó”, explicó Tejeiro.

Luego siguió diciendo: “obviamente lo voy a querer para el resto de mi vida. Ha sido el novio con el que he durado muchísimo tiempo, pero cuando digo querer, es un amor diferente, el amor evoluciona o cambia. Siento que el amor de los dos ha cambiado a tal punto que finalmente no pudimos ser pareja, como que evolucionó hacia otro lado”.

Dijo que creció junto a él y que durante esos cerca de nueve años de relación intentaron muchas veces, pero no lo lograron.

“Pero enamorada, enamorada como tal, no, yo creo que como les dije, ya el amor cambió, no se acabó, no lo olvidé, es imposible, porque para olvidar tendría que borrar nueve años de mi memoria... no puedo decir “no me importa”, porque es una persona que fue supremamente importante en mi vida, pero es un amor diferente, le tengo un aprecio muy fuerte pero creo que es hasta ahí y enamorada no, obviamente con ganas de enamorarme”, puntualizó.