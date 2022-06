Gabriela Tafur recordó el secuestro de su abuelo: “No se apiadaron”

Gabriela Tafur suele compartir todo tipo de historias y anécdotas con sus seguidores, dejando ver algunos detalles detrás de escena en el’ Desafío: The Box’ e incluso contando sobre su pasado en los concursos de belleza. Pero en esta ocasión decidió tocar un tema más delicado para ella: el trágico secuestro de su abuelo y todo lo que su familia tuvo que pasar en ese momento.

A través de una entrevista con el programa ‘Se dice de mí’, la presentadora contó la historia de cómo su abuelo fue secuestrado por un grupo armado de las Farc en 2002, cuando ella solo tenía siete años de edad.

“Mi abuelo Adib, por el cual mi hermano lleva su nombre, lo secuestraron en su finca a 30 minutos de Cali. Un frente de las Farc, y no se apiadaron que mi abuelo no tenía una pierna, que la había perdido por una de sus enfermedades, tenía cáncer y estaba muy disminuido, estaba en silla de ruedas. Y aún así no se apiadaron y se lo llevaron de la finca”, reveló Gabriela Tafur en el programa.

Captura de pantalla (YouTube) Gabriela Tafur con su abuelo

El desenlace del secuestro

La colombiana ahondó más en el asunto y comentó que el rescate del señor fue posible gracias a su abuela y los contactos que ella y la comunidad libanesa tenía con la policía colombiana: “Me acuerdo perfectamente que mi abuela fue quien manejó toda la negociación para que devolvieran a mi abuelo”. También agregó que al tratarse de un “encarte”, el grupo armado buscaba deshacerse de él.

Gabriela Tafur comentó que a los dos años del secuestro su abuelo falleció, dejando ver que la experiencia ayudó a que su enfermedad aumentara y su salud se fuera deteriorando.