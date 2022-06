El sueño que no pudo cumplir ‘La Liendra’ en Europa

‘La Liendra’ es uno de los creadores de contenido más queridos en Colombia, ya que aparte de su contenido, es uno de los que más inspira a otros para cumplir sus metas y soñar en grande, ya que ha logrado sacar a su mamá y toda su familia adelante: una casa propia, estudio para sus sobrinas y obviamente sus logros propios, como viajar a Europa, comprar las cosas más caras y conocer a su ídolo.

Mauricio no se cambia por nadie, ya que gracias a su recorrido ha logrado convertirse en uno de los creadores más apetecidos y respetados de Colombia, a pesar de las tantas críticas que recibe a diario.

Hace poco vimos que él y su novia Dani Duke estuvieron en España viajando y conociendo, precisamente cuando explotó la noticia de su video sexual. Ahora ‘La Liendra’ ha viajado solo, aunque más adelante se encontrarán los dos allá, para ver Portugal jugar contra España en el Estadio Villamarín.

Obviamente el creador de contenido se fue a las afueras del hotel donde se estaban hospedando los deportistas para poder conocer a uno de sus más grandes ídolos: Cristiano Ronaldo. El jugador de futbol entró y saludó a las diferentes personas que estaban afuera esperándolo. En ese momento Mauricio no se dio por vencido, así que esperó a que el deportista saliera para lograr una foto.

“Nea, que impotencia tenerlo tan cerca pero tan lejos parce, hay mucha seguridad, salen a las seis, no yo voy a hacer hasta lo imposible, como sea voy a llegar a él hoy, como sea” afirmó él.

Al final de todo, Cristiano salió, pero por tanta gente no se acercó. ‘La Liendra’ ni siquiera pudo gritar “No fue el día pero llegará, mucha gente me dice que qué sentí, sentí de todo. Qué por qué no grité, porque ya habían muchas personas gritando y simplemente lo quería ver ahí y decir ‘wow, ‘El Bicho’'. Ahora a disfrutar el partido”