Aida Victoria Merlano aseguró que es como Diomedes Díaz

Aida Victoria Merlano, hija de la excongresista Aida Merlano y ahora influencer, realizó una de las actividades que permite Instagram, en la que sus seguidores pueden hacerle preguntas y ella responde. En medio de la dinámica, la joven respondió que es como Diomedes Díaz.

La pregunta que la llevó a dar la respuesta fue el por qué se enamoraba tanto. La respuesta que la influencer dio fue: “Gorda, porque yo soy como Diomedes: contenta y enamorada”.

Para finalizar la respuesta, la influencer dijo: “Yo no sirvo para coger con alguien porque solo me gusta, yo tengo que coger enamorada y entonces me enamoro de todos. Yo no niego nada, yo soy así, la candela, el momento, la vaina, la tusa, lo lloro, lo extraño y luego ¿y ahora quién?”.

Hace unos días se conoció que a Aida Victoria el influencer Naldy le pidió ser su novia de una forma no muy convencional. Ambos ya habían tenido una relación sentimental, fue antes de ser la novia de un empresario barranquillero, quien le habría propuesto matrimonio, pero que al final no se realizó.

Ahora, ambos están disfrutando de su tiempo juntos, tanto así que los seguidores de la creadora de contenido afirman que el cantante secuestró a Aída porque estaba muy alejada de Instagram. Ante eso, ella contestó que no la tenían secuestrada ni mucho menos, sino que estaba trabajando en algo extra a las mismas redes.

Además, dijo que su llegada a Instagram era momentánea, porque se había retirado de las redes sociales hasta terminar el nuevo contenido que tenía en mente.

Muchos parecen estar muy contentos con la relación de Aída con Naldy, ya que aseguran que ambos hacen muy bonita pareja.

Varios afirman que están felices, no se sabe si están enamorados o duren mucho, pero al parecer están disfrutando su tiempo juntos.