Silvestre Dangond anuncia canción con el mismísimo Diomedes Díaz

La publicación de Silvestre Dangond del tema fue con motivo del cumplirse los 65 años del nacimiento del “Cacique de La Junta” el fallecido cantante Diomedes Díaz.

“Vamos a celebrar este 26 de mayo con este bonito regalo para todos los que admiramos y nunca olvidamos al gran Diomedes Diaz, ya está disponible en todas las plataformas digitales ‘Un Motivo Especial’”, escribió el protagonista del dramático ‘Leandro Díaz’ hace poco en su cuenta de Instagram.

Según lo que exclama Silvestre Dangond al principio de la canción que ya fue publicado el video con letra en el canal de YouTube es que esta canción se la tenía reservada para él. “Maestro Diomedes. Usted me tenía guardado esto a mí y no me había dicho nada. Gracias por la invitación oyó. Que este sea un motivo especial”.

En las imágenes se pueden observar algunas fotografías del intérprete de ‘Ilusiones’ y en los comentarios destacan algunos datos como que este tema fue grabado en el año 1988 y que apenas sale a la luz pública. El tema ha tenido una excelente receptividad de parte de los seguidores de ambos artistas quienes aplauden la dupla y aseguran que se convertirá en el éxito musical del año.

Para muchos la canción les transporta a hace 30 años atrás y se les vuelve a alegrar el corazón. Resaltan la nota tan bien tocada del vallenato tradicional y más en la inconfundible voz del Cacique que pega de una en el corazón.

Próximamente Silvestre Dangond en ‘Leandro Díaz’

La vida de ‘Leandro Díaz’ llegará próximamente a las pantallas de Canal RCN con Silvestre Dangond, Laura de León, Viña Machado, Mario Espitia, Antonio Cantillo y George Slebi Cusse, bajo la dirección de Víctor Cantillo, Juan Carlos Mazo, y los libretos de Juan Sebastián Granados, Rafael Noguera y Cecilia Percy.

Los actores hace poco dieron a conocer los detalles de cómo han sido las jornadas de grabación y sobre todo las locaciones y vestuarios para esta imponente producción en la que el gran Silvestre Dangond interpretará a Leandro Díaz y contagiará del sabor vallenato con las más conocidas canciones de la época de oro de este género.