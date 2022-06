“Se llama ‘Despierto’ porque es una palabra que aprendí a asociar con el tiempo presente“: Alejandro Santamaría

Hay quienes consideran que el pop, más que un género, es una condición que es aplicable para cualquier estilo musical que se prefiera. Así las cosas, cuando hablamos de pop podemos hablar de una infinidad de mezclas, ritmos, técnicas, combinaciones e instrumentos que terminan siendo aceptadas por un grosso de la población que consume música.

También podría interesarle: Apolo 7 va camino al Día de Rock Colombia

Así las cosas, en Colombia se está gestando un movimiento bastante importante de música pop donde agrupaciones como Morat, Timø o Ventino, artistas como Susana Cala o Alejandro Santamaría confirman que algo está pasando allí.

Hablando de Alejandro Santamaría, recientemente estuvo presentando su primer trabajo discográfico, ‘Despierto’. Es verdad, desde hace varios años que conocimos a un Alejandro bastante joven que cantaba con su guitarra, pero es hasta el 2022 cuando ve la luz un primer álbum.

Así las cosas, Alejandro estuvo hablando con PUBLIMETRO Colombia sobre el disco y lo que ha sido su carrera musical.

P: ¿Cómo está hecho ‘Despierto’?

R: El álbum está compuesto por 14 canciones y está dividido, diría yo, en dos secciones. La primera está formada por sencillos que salieron durante mis primeros tres años de carrera. La segunda son esas canciones que empecé a escribir durante la pandemia.

Además, se llama ‘Despierto’ porque es una palabra que aprendí a asociar con el tiempo presente, con estar enfocado en lo que estamos haciendo hoy. Esto me lo enseñó la pandemia y durante cada una de estas canciones siento que estuve ahí. Además, 14 canciones son una gran oportunidad para mostrarle a la gente un poco más de mi proyecto y hacer que me conozcan.

P: ¿Por qué lanzar un primer álbum tres años después de haber comenzado con su carrera?

R: Pienso que es mejor empezar por sencillos estratégicamente, como ha cambiado tanto el mundo de la música y en plataformas el consumo ha cambiado un montón. En ese orden de ideas pienso que así podemos conectar con la gente para tener un fanbase suficientemente consolidado para que cuando se saque un álbum este pueda ser disfrutado en su totalidad.

P: ¿Cómo se siente Alejandro Santamaría al ser una de las caras más visibles de un movimiento pop que, se podría decir, está resurgiendo en Colombia?

R: Estoy muy honrado. A mí me gusta mucho el pop y siento que nunca va a morir precisamente porque se trata de eso, de ir evolucionando constantemente e ir encontrando nuevos sonidos. Estoy muy feliz de hacer parte de ese reto y de cada vez mejorar como compositor para agarrar nuevos recursos.

P: ¿Qué piensa de la posición que dice que el pop no es un género sino una condición?

R: Estoy totalmente de acuerdo con eso. Es decir, el pop tiene ciertas características, cierto ADN que lo caracteriza. Sin embargo, tú puedes tomar recursos del rock, bachata, del anglo, del rap o del reggaetón y hacer algo increíble. Ahí siento yo está la magia del pop.

P: Hace cerca de tres años salió esa primera carta de presentación, la canción ‘Qué tal’. ¿Cómo siente que ha evolucionado en este tan corto tiempo?

R: He evolucionado bastante. Lo he notado desde mi música hasta los fans, porque cada vez tenemos una comunidad más grande que se refleja en las plataformas, TikTok, los números van muy bien y eso me da la indicación de que vamos por el camino que es. También me parece muy gracioso que algo que ha cambiado mucho es mi voz, yo escucho cosas de hace unos años y ya no puedo imitar ese color, entonces sí, hemos cambiado un montón.

P: Hablemos un poco de las colaboraciones que ha hecho. Allí encontramos nombres como el de Andrés Cepeda, Ovy On The Drums, Kobi Cantillo. ¿Qué otras encontramos en ‘Despierto’?

R: Uf, sí. Hemos hecho ya un buen número de colaboraciones, todas muy interesantes. En el disco encuentran también una que se llama ‘100′ que hacemos con un artista argentino llamado Sael. Por ahí hay música con Pitizion, Kobi, Andrés Cepeda, es un disco en el que vale la pena quedarse un rato.

No deje de leer: J Balvin sería el artista más escuchado por la comunidad LGBTI, según estudio

P: ¿Va a haber gira para presentar ‘Despierto’?

R: Sí, claro. Al lado del álbum va a llegar una gira que pasará por varias ciudades de Colombia. Espero poder ir a muchas ciudades de mi país con mi música. Me encantaría poder hacer conciertos propios. He hecho ya varias aperturas de shows importantes, pero ahora creo que es un buen momento para empezar con los míos.