¿Alguien más lloró con Oto? Alpha perdió un nuevo competidor en el Desafío: The Box

El reality show del Canal Caracol, Desafío: The Box, noche a noche emociona de distintas maneras a los televidentes que se dejan llevar por las competencias y momentos de supervivencia a los que se enfrentan los ‘desafiantes’.

En el capítulo emitido durante el 1 de junio Tarzán, Duván, Criollo y Otoniel se enfrentaron a un ‘desafío a muerte’ que dejaría a alguno de los cuatro por fuera de la competencia. Tras superar una difícil pista en el box negro, el capitán del equipo Alpha demostró una vez más porqué es considerado el competidor más fuerte de la temporada llegando de primero.

Por su parte, Criollo y Duván del equipo Gamma lograron finalizar la pista varios minutos después de Tarzán. No obstante, su desempeño hizo que conservaran su cupo en el programa. Al no poder terminar la prueba, Otoniel del equipo Alpha tuvo que abandonar la competencia, pero no sin antes dejar una conmovedora escena.

La despedida de Otoniel:

Al momento de dejar unas últimas palabras, el amazónico no pudo evitar romper en llanto y recordar a su mamá, su gran motivación a la cual no habló con ella durante cerca de cuatro años. Además comentó que espera poder continuar con sus estudios y así cambiar la percepción que muchos tienen sobre los pueblos indígenas.

“Yo quiero cambiar esa ideología que tienen de los pueblos indígenas. Que no nos gusta trabajar, estudiar o cosas así. Lo que pasa es que nuestra cosmogonía es diferente. Sin embargo habemos indígenas que estamos intentando cambiar las cosas y nos estamos preparando. Mi sueño es hacer un doctorado en derecho”, comentó.

Sobre su mamá aseguró que ella se siente muy orgullosa de él, afirmando que así mismo él la quiere mucho y que lamenta haber perdido tanto tiempo de ella.

Las reacciones:

Alguien más lloró con Oto? Porque yo siii #DesafioTheBox2 — shave castaño (@shave_cas) June 2, 2022

Otoniel 😭😭 quiere hacer un doctorado y no ve a su mamá hace 4 años, Oto abriste un herida 😭 son los años que no veo a mi mamá 😭. De salir del campo a estudiar en la ciudad por falta de Oportunidades.

#DesafioTheBox#DesafioTheBox2 #Desafiothebox2022 pic.twitter.com/XhtACvkrfi — 🌱 ʕ º ᴥ ºʔ ISABEL🌱🇨🇴🎵🎵 PROOF BTS💃 💜🫰 (@fakelove77221) June 2, 2022

Vea aquí la despedida de Otoniel del Desafío: