Luisa Fernanda W responde cuál es el síntoma que más le ha afectado durante el embarazo

Luego de varias semanas llenas de rumores sobre un presunto embarazo, Luisa Fernanda W finalmente confirma que sí está esperando un bebé. Pero con este proceso también llegan algunas incomodidades que han estado afectando a la influencer con mucha intensidad. Sin embargo, un par de síntomas son más fuertes que los demás.

A través de sus historias de Instagram, la creadora de contenido ahondó un poco más sobre su embarazo y todo lo que implica este proceso, dejando ver que en esta oportunidad los síntomas están más intensos que la vez anterior. “Con Máximo esto no era así”, dijo sobre su primera experiencia en maternidad.

Luisa Fernanda W también destacó que si bien la mayoría de los síntomas de este proceso han sido muy agudos, hay unos en específico que la tienen sumamente agotada y que le han hecho pasar malos ratos y hasta vergüenzas en lugares públicos: el vómito y la fatiga.

“Este embarazo ha hecho que yo vomite demasiado, que me ponga más delgada. Realmente sí me ha dado súper duro porque le cogí fastidio a todas las comidas, no puedo ver una cebolla, no puedo ver un ajo, no puedo ver las cosas condimentadas porque me les estoy vomitando ahí. El vómito ha sido una de los síntomas más fuertes que me han dado”, confesó.

Instagram: @luisafernandaw

¿Qué alimentos sí tolera comer Luisa Fernanda W?

A pesar que siente muchas náuseas y suele vomitar con frecuencia como lo dejó ver en el video donde anuncia su embarazo, la youtuber sigue teniendo apetito y ha dejado ver que sí hay alimentos que la motivan a alimentarse.

“¿Antojos que me han dado? Les cuento que comer pasta con arroz. Extrañamente solo quiero comer pasta con arroz, es como lo único que me entra, con pollito pero como una vaina no condimentada. Y los vegetales sí me los como bien, que no tengan mucha vaina”, dijo Luisa Fernanda W.