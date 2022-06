¿Qué es la vida de la ex esposa de Gilberto Rodríguez Orejuela?

Rodriguez Orejuela y su ex esposa

Tras conocerse la muerte del capo colombiano Gilberto Rodríguez Orejuela en Estados Unidos se empezaron a recapitular diferentes aspectos de su vida, como por ejemplo, que fue uno de los hermanos del Cartel de Cali, que desde el 2004 se encontraba pagando una condena en Estados Unidos cuando fue extraditado. Su muerte se dio en su celda donde se enfrentaba a una enfermedad desde hace varios meses.

Durante todos sus años de vida, Gilberto Rodríguez Orejuela fue relacionado con al rededor de cinco parejas sentimentales, y de esas cinco se sabe que estuvo casado dos veces. Pero sin duda una de las mujeres claves en la vida de Rodríguez Orejuela fue Aura Rocío Restrepo, la única de sus mujeres que decidió confesarse ante la justicia. Después de la extradición del capo, Restrepo lanzó un libro en el 2014 llamado ‘Ya no quiero callar’, donde narra los ocho años de matrimonio junto al capo. “Nuestros jóvenes sueñan con la utopía de una vida donde el dinero trae la felicidad, y no hay mentira más grande. Expongo mis errores, desnudando aspectos que no son sencillos de tratar en público o de confesar en un escrito, pero algún sentido habían de tener tantas lágrimas, y pienso que lo encontré al centralizar a mis hijos”, mencionó en aquel entonces.

Desde el lanzamiento de su libro, poco se ha sabido de Aura Rocío Restrepo de manera pública. Lo único que se sabe es que según sus redes sociales, actualmente cuenta con una empresa en la que se dedica a la venta de ropa deportiva y de montañismo.

Las otras mujeres en la vida de Rodríguez Orejuela

Mariela Mondragón

Antes de conocer a Aura Rocío Restrepo, Gilberto estuvo casado por primera vez con ella, a quien conoció cuando el era agente de viajes y ella empleada de una droguería. De dicho matrimonio surgieron cuatro hijos. Según El Tiempo, Mondragón fue uno de los 78 familiares y conocidos de los hermanos Rodríguez que suscribió acuerdo con el Gobierno, con la entrega de propiedades a cambio de la exclusión de la Lista Clinton. Así mismo, afirman que de ella solo se sabe que ha visitado alguna vez a sus hijos, encarcelados en Palmira, y uno de los cuales salió en el 2015 por un recurso de hábeas corpus: María Alexandra, la luz de los ojos de Gilberto.

Martha Lucía Echeverry Trujillo

A ella la conoció en en 1980 en la hacienda ‘Villa Carolina’, en el kilómetro 26 de la vía al mar, entre Cali y Buenaventura. Echeverry fue señorita Colombia en representación del Valle del Cauca. Con Echeverry tuvieron una hija.

Nelly Herrera

Rodríguez Orejuela tuvo una relación extramatrimonial con Herrera, con quien tuvo un hijo llamado Jorge quien se convirtió en ingeniero químico.