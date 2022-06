Lina Tejeiro se sincera en redes sociales sobre sí misma

Cada vez que Lina Tejeiro realiza una publicación por medio de sus redes sociales, divertidos reels, TikToks, o incluso sus video blogs a través de YouTube se convierte en una de los temas de conversación del mundo del entretenimiento en Colombia.

También podría interesarle: “La pelea no es contra tu cuerpo, es contra tus pensamientos”: Pautips responde a las críticas

Así las cosas, recientemente la actriz que tuvo participación reciente en el cine colombiano gracias a la película ‘Un rabón con corazón’ compartió una imagen por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de 9.5 millones de seguidores, en la que se sinceró sobre su forma de auto percibirse. Así las cosas reconoció que aunque tiene muchos defectos y cosas por mejorar se acepta tal y como es.

Allí hizo referencia a que es blanca, con cicatrices, vellos y diferentes características que ante los ojos de muchos pueden ser “imperfecciones”. No obstante, fue enfática en comentar que eso es lo que la hace ser quien es y por eso se siente orgullosa.

No deje de leer: Aída Victoria se retira momentáneamente de las redes sociales

“Así soy: blanquita con imperfecciones, manchitas, fibrosis, cicatrices, espinillas, vellos, pelos, un obligo raro para muchos y hermoso para mi, una ceja diferente a la otra, un ojito más grande que otro, con muchos sueños por cumplir, con errores que corregir, con inseguridades que aún trabajo en ellas, luchando contra mi procrastinación, tratando día a día tener una mejor relación con mi cuerpo, tengo pensamientos que me generan ansiedad, tengo una pasión por seguir despertando empatía en mi ser, un corazón lleno de amor, muchas ganas de seguir conociendo el mundo, siempre lista para vivir la vida porque entendí que vida solo hay una.ASÍ SOY, ASÍ ME AMO Y ASÍ ME SIENTO HERMOSA”, fue el mensaje dejado por Lina.