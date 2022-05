Aída Victoria se retira momentáneamente de las redes sociales

Sin lugar a dudas Aída Victoria Merlano se ha convertido en una de las creadoras de contenido digital más comentadas en Colombia. Su reconocimiento ha ido creciendo durante varios meses debido a que tiene una manera bastante particular para decir lo que piensa. Además, es una de las influencers que habla sobre sexo de una manera más directa.

También podría interesarle: ¿Una nueva predicción? Astrólogo que acertó a la segunda vuelta anunció que pasará algo determinante

Así las cosas, cada uno de los comentarios que publica por medio de sus redes sociales terminan siendo rápidamente replicados por miles de usuarios en las diferentes redes sociales.

Aída Victoria se retira momentáneamente de las redes

A través de sus historias de Instagram la influenciadora comentó que estará alejada durante unos cuantos días de las redes sociales. Aída comentó que la razón que la llevó a tomar esta decisión tiene que ver con que debe enfocarse completamente en algunos asuntos laborales.

Si bien hizo el anuncio de que estará unos días sin publicar contenido, aseguró que volverá el domingo con nuevo material ya que no se retirará completamente del entorno digital y de las redes sociales. Incluso bromeó sobre si esta decisión tuvo que ver en algo con el artista Naldy.

No deje de leer: Más que confirmado: Luisa Fernanda W está embarazada

“Nena, ¿Por qué eres tan dramática? Disque #FreeAida, que Naldy me tiene secuestrada. No me tiene secuestrada, estoy bien, pero me voy a tomar un día… Bueno, un día no, cinco días libres de redes. ¿Por qué? Porque necesito trabajar en otras cosas fuera de las redes. Primero, les tengo planeado un nuevo contenido que les va a encantar. Eso es una cosa loca, lo van a amar de verdad. Así que nos venimos con nuevo contenido el domingo. El domingo aparezco, y lo otro es que necesito trabajar en otras cosas de mi marca de lencería”, comentó Merlano.