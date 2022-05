“La pelea no es contra tu cuerpo, es contra tus pensamientos”: Pautips responde a las críticas

La reconocida creadora de contenido digital conocida como Pautips compartió una reflexión hecha por medio de su cuenta oficial de Instagram donde invita a todas las personas a aceptarse como son y a sentirse orgullosas de si mismas a pesar de que los comentarios de las personas puedan ser muy hostiles.

Así las cosas, la influenciadora recibió un mensaje directo donde le hicieron una mención acerca de sus manos diciéndole que estas eran muy raras.

“Qué raras tus manos”, fueron las palabras recibidas por Paula. Sin embargo, ella respondió diciendo que a su parecer son “divinas”.

En ese momento compartió una reflexión donde aseguró que la belleza es subjetiva y que de haber recibido ese tipo de comentarios hace un par de años posiblemente si estaría demasiado afectada, pero ahora no.

“Paula de hace unos años se hubiera traumado, pero bueno, ya he recorrido unos buenos años de críticas. En este momento no me afecta pero si me hace reflexionar. La belleza es tan subjetiva... yo encuentro mis manos hermosas, me encantan y mis uñas me parecen lo mejor. Estas manos son buenas para pintar, acariciar y agarran las pesas duro. ¿Qué haría yo sin mis manos?”, comentó en algunas de sus historias.

Así mismo utilizó el espacio que ya había generado dentro de esta red social para invitar a las personas a ver su cuerpo con amor.

“Cuando tu mente te diga ‘estás gorda, qué cuerpo tan horrible, no te da pena mostrar estrías, celulitis’ tú responde: Pues a mí me encantan. Me encanta el cuerpo que tengo. (...) Creo que la pelea no es contra tu cuerpo sino contra tus pensamientos y los ideales de la sociedad”, puntualizó.