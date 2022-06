Esta es la reacción de Daniela Ospina cuando le preguntan sobre su bebé con Gabriel Coronel

Desde que Daniela Ospina compartió la noticia de su nueva relación junto a Gabriel Coronel, ha demostrado que está pasando por uno de los mejores momentos de su vida sentimental y profesional. Pero no todo ha sido color de rosa para Daniela, ya que al inicio de la relación algunos internautas llegaron a mencionar que su amor no era real y que ella todavía quería a su ex esposo, James Rodríguez.

Pero a pesar de dichos comentarios, Daniela ha seguido publicando momentos junto a su actual pareja, inclusive ha salido a defenderse de las personas que a casi un año de relación, siguen insistiendo en que no se quieren. Ahora, la pareja vuelve a ser blanco de críticas tras rumores de un posible embarazo de Daniela junto a Gabriel. Mediante sus historias de Instagram, el actor decidió responder mediante la conocida ‘caja de preguntas’ algunas dudas de sus seguidores. En ella un curioso le preguntó “¿Cuándo vas a tener un hijo conDani?”, a lo que el le preguntó directamente a ella sobre lo que opinaba al respecto.

En el video Daniela se mostró sorprendida por la pregunta, así que solo optó por reírse, pero después el mismo Gabriel comentó “Este año”, avivando las esperanzas entre los seguidores de la pareja y poder ver a Daniela convertirse en mamá por segunda vez. Por ahora, solo queda esperar que la pareja en algún momento de este 2022 pueda confirmar en sus redes sociales la llegada de un próximo integrante a la familia.