Luisa Fernanda W confesó que sufre de pérdida del cabello

Luisa Fernanda W es una de las influencers colombianas que más llama la atención, no solo por su contenido en las redes sociales sino también por su atractiva figura. Sin embargo, la youtuber confesó que en relación a su físico hay un detalle que ha tenido que tratar con mucho cuidado: la pérdida del cabello.

Así lo confesó creadora de contenido a través de sus historias de Instagram luego de que uno de sus seguidores le recomendara someterse a un tratamiento para que su cabello se viera más abundante y grueso..

A propósito de esto, Luisa Fernanda W comenzó a contarle a sus fanáticos sobre su problema con su cabellera: “Para las personas que no conocen o no saben la situación que yo pasé con mi pelo les cuento: yo tengo una leve alopecia, es por genética. Mi mamá tiene esta alopecia y yo también”.

La influencer también dejó ver que no el estado de su cabello no solo se debe a la genética sino también a los distintos tratamientos de belleza a los que se ha sometido a lo largo de su vida, destacando diversas decoloraciones que hacen que la calidad del mismo vaya disminuyendo.

“A eso súmenle todos los procedimientos que yo me he hecho en el pelo, de todo tipo. Digamos que me he pintado el pelo de los colores que tú quieras. Entonces me he hecho decoloraciones muy fuertes”, dijo Luisa Fernanda W en sus historias de Instagram.

También recordó con nostalgia cómo era su cabello antes de someterse a tantos tratamientos capilares y de que la alopecia se hiciera presente en su vida: “Yo antes tenía un pelo divino como el de mi hermana, largo, abundante, precioso”.

Sin embargo, también dijo que a pesar que tiene este problema, no se ve afectada por el mismo ya que se siente cómoda con varios estilos, destacando su más reciente look de cabello corto sin extensiones.