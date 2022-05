Luisa Fernanda W revela qué clase de dieta lleva para mantener su figura

Luisa Fernanda W es una de las influencers más conocidas del país, destacando no solo por su contenido acertado sobre maquillaje y moda, sino también por llamar la atención gracias a su atractiva figura. Y si bien antes había sido esquiva con su régimen alimenticio para conservar la línea, finalmente rompió el silencio y habló un poco sobre qué tipo de dieta lleva para mantenerse delgada.

A través de una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, la youtuber estuvo hablando de diversos temas, desde consejos de emprendimiento hasta detalles de su personalidad. Pero también aprovechó para contestar una interrogante de un usuario respecto a su dieta.

Luisa Fernanda W comentó en un corto clip que si bien conserva una figura esbelta, no es producto de ningún tipo de dieta, revelando que solo se trata de mantener una alimentación saludable. Sin embargo, resaltó que no siempre es el caso y que come todo tipo de alimentos sin ninguna preocupación.

“Yo no hago ningún tipo de dieta, tengo mi forma de alimentarme, siempre intento alimentarme de una forma saludable. Pero no crean, o sea, yo como de todo. Que lo diga él”, dijo la influencer mientras enfocaba en cámara a su pareja Pipe Bueno.

Instagram: @luisafernandaw

Luisa Fernanda W se siente muy orgullosa de su cuerpo

Hace un par de días, la colombiana dejó ver que se siente muy a gusto con su figura, no solo porque sus fanáticos lo comentan frecuentemente en sus redes sociales, sino porque ella misma lo ha notado, expresando que es tan atractiva que no importa lo que se ponga siempre se va a ver “lindísima”.

“Yo me puedo colgar un costal, y como yo tengo un cuerpo tan lindo, tan bien cuidado, pues a mi todo se me va a ver lindo. Me puedo poner la cosa más ordinaria, salgo a la calle y no me voy a ver preciosa, me voy a ver lindísima”, dijo Luisa Fernanda W.