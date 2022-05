Luisa Fernanda W confirmó su segundo embarazo con un video

Luisa Fernanda W en los últimos años se ha destacado no solo por su contenido entretenido en redes sociales, sino porque muchos están impresionados con su nueva faceta de mamá y señora de casa. Con su edad ya cuenta con todo un hogar a cargo, además de un hermoso niño que ha logrado también conquistar las redes sociales. La relación de Luisa ha sido tan estable que le han preguntado si ha pensado en darle un hermano o hermana al niño, a lo que ella confirmó que si, pero que sería en el momento perfecto para Dios.

Lea también: Colombia de luto: el humorista ‘Mandíbula’ de Sábados Felices, falleció esta madrugada

A pesar de la presión de los usuarios en internet, ella dejó claro que estaba pendiente de otros temas, por ejemplo su carrera y sus negocios, pero no descartaba que llegara un bebé a la casa, pues realmente si quería agrandar la familia.

En los últimos meses Luisa Fernanda estuvo hablando más del tema, pues se vio a atacada en donde muchos le pedían que por favor ya confirmara la segunda espera, a lo que ella firmemente aclaró que lo haría cuando se sintiera cómoda y preparada para el asunto, pues una mujer embarazada debería tener la decisión de hacerlo cuando quisieran.

Lea también: Ex novio de Lina Tejeiro reveló toda su historia de amor en Instagram

Al parecer Luisa Fernanda W ya se sintió preparada y compartió un video en su perfil de Instagram en donde mostraba varios vestidos que se había comprado y donde deja ver su tierna barriguita afirmando “Algo me comí que ya se nota y me supo rico”. En redes sociales muchos se alegraron por la noticia y suplican para que sea una niña.

Otros por el contrario, empezaron a criticarla no solo por su forma de vestir, que ha sido desde siempre, sino porque afirman que como ya no tiene nada más de que hablar y no lanza nada nuevo, tiene que hablar de sus bebes para crear polémica.