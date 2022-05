La hermosa declaración de amor de Daniel Arenas a su novia Daniella Álvarez

Daniella Álvarez y su relación con el reconocido actor Daniel arenas ha sido de las más sonadas, queridas y comentadas de la farándula nacional durante el último año. Pero no todo ha sido color de rosa, ya que en diferentes ocasiones los internautas han atacado en diferentes ocasiones a Daniel, ya que piensan que está junto a la ex reina de belleza por lastima y no realmente por amor.

El actor ha comentado de manera pública el amor real que siente por Daniella, cómo ha sido su apoyo en diferentes aspectos de su vida y los diferentes momentos de esparcimiento que han tenido como pareja. La pareja ya lleva un poco más de un año de relación, y es por eso que Daniel ha decidido brindarle una dedicatoria en sus redes sociales y manifestarle su admiración y reafirmación del amor que siente por ella. En uno de sus más recientes publicaciones comentó “Sin lugar a dudasAMARestar verdaderamente ENAMORADO es el acto de valentía, sacrificio, humildad, entrega, generosidad, desapego, aceptación … más poderoso del Mundo”, inició su declaración.

“Duré muchos años de mi vida queriendo encontrar”El Amor verdadero”y hoy puedo decir a casi un año de tenerte a mi lado que nuestra relación me ha enseñado a desaprender ese concepto de amor perfecto que tenía y entender que el verdadero amor es todos los días levantarse al lado de esa persona y querer ser mejor que el día anterior por ella y para los dos.”, añadió. Finalmente comentó que estaba agradecido por su existencia.

Definitivamente las palabras del actor hacia Daniella derritieron a más de uno de amor llegando a comentar “Ay que bellezaaa!!Dios los siga bendiciendo con mucho amor!”, “Ufff, solo tú Dani puedes expresar todo lo maravilloso que eres y tienes para dar, dios los bendice , son eso un amor lindo y lo reflejan”, fueron la serie de comentarios más mencionados. Además, muchos esperan que dicha relación se siga fortaleciendo con el paso del tiempo, ya que consideran a Daniel como una parte fundamental en la vida actual de Daniella Álvarez.