Jessi Uribe se despidió de su luna de miel en tanga narizona

La boda entre Jessi Uribe y Paola Jara fue una de las celebraciones más esperadas de este 2022 dentro de la farándula nacional. De la ceremonia y celebración se habló mucho, como del elegante vestido que usó Paola y fue aplaudida y llena de elogios en redes sociales, así como de la canción ‘Hay amores’ de Shakira que le cantó a Jessi en medio de la boda. Pero solo meses antes de unir sus vidas en matrimonio, se especulaba que la pareja pasaría su luna de miel en Punta Cana, República Dominicana pero resultó ser falso.

Lea también: La hermosa declaración de amor de Daniel Arenas a su novia Daniella Álvarez

Los cantantes sorprendieron a todos sus seguidores con la noticia de que su destino fue nada más ni nada menos que Dubai, como el país elegido para celebrar este nuevo paso en sus vidas. Durante toda su temporada e chico país de los Emiratos Árabes, la pareja compartió en sus redes sociales todos los lujos que se dieron en esos días, entre ellos, llegándose a hospedar en uno de los hoteles más lujosos del mundo.

Lea también: Estos son los memes a Rodolfo Hernández tras su paso a segunda vuelta presidencial

Viajes en yate privado, cenas en los restaurantes más lujosos y una Paola Jara posando en diminutos vestidos de baño en un país tan estricto con dichas normas, fueron lo que compartieron a modo de celebración de dicha unión. Sin embargo, la pareja decidió decirle adiós a dicho país y regresar a tierras colombianas para continuar con sus labores artísticas. Jessi Uribe compartió en su cuenta de Instagram una fotografía despidiéndose de sus vacaciones en tanga narizona y tomando el sol.

“Hoy terminan nuestras vacaciones, fue una cosa de locos 😍 algo que quedará por siempre en nuestro corazón.Volvemos esta semana a hacer lo que amamos ❤️ Cantar 🎤”, mencionó en la descripción de dicha galería fotográfica. “Inolvidable❤️❤️❤️❤️❤️❤️ te amo mi amor gracias por tanto 🙌”, le respondió su ahora esposa, Paola Jara.

Por su parte, los internautas también le comentaron las fotografías, especialmente el público femenino “Si así es el infierno que me consuma”, “Yo se lo cuido Paolita jajaja”, “Hay no Dios mío yo lo amo y se me casó jajajja”