Vidente habló de la boda de Paola Jara y Jessi Uribe

Las especulaciones alrededor de la boda de Paola Jara y Jessi Uribe, los cantantes de música popular más populares del momento, crecen cada día más. Desde hace algunas semanas han aumentado los rumores de cuándo será el gran día para la pareja, incluso, han llegado a decir que se realizaría este fin de semana.

Sin embargo, Jessi Uribe ante la información que circuló en redes sociales de que podía ser el 13 de mayo, el intérprete de ‘Dulce pecado’ aseguró que no sería ese día, pero que está muy cerca.

En redes sociales circularon imágenes de la que podría ser la despedida de soltera de Paola. Además, Jara hizo un comentario que llamó la atención de sus seguidores en su más reciente concierto diciendo que sería su último ‘show’ soltera.

El programa de entretenimiento del Canal 1, ‘Lo sé todo’, cuenta con la participación de la astróloga y vidente Juliana Suaza quien habló del futuro de la pareja y de la boda de los cantantes.

La vidente dijo que “desde antes que esa relación empezara, no fue que Paola se metiera a romper el jarrón, porque el jarrón ya estaba roto desde hacía mucho tiempo atrás. Sí, hay una propuesta de matrimonio, que no es de ahora, eso es desde hace más de seis meses. Que ella se ponga o no el anillo no dice nada, porque ellos están comprometidos”.

Sobre el día de la boda aseguró que “si no es en ocho días, será en 15 días, porque yo veo que eso es rápido. Ellos están pensando y planificando bebé y familia, porque para ella la familia es fundamental. Estamos hablando de una mujer supremamente familiar, comprometida con su familia”.