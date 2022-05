¿Una nueva predicción? Astrólogo que acertó a la segunda vuelta anunció que pasará algo determinante

Daniel Daza es el astrólogo que ha estado en el foco de todos los comentarios en Colombia desde el 29 de mayo, día en que se realizaron las votaciones para la primera vuelta en la elección del próximo presidente del país. La razón por la que ha llamado bastante la atención es porque fue él quien acertó quiénes serían los dos candidatos que pasarían a una segunda contienda electoral siendo ellos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández.

Lo que más intrigó a los colombianos es que la predicción fue hecha en el mes de diciembre del 2021, cuando si se veía venir a Gustavo Petro como uno de los candidatos más fuertes pero Hernández aún no tenía un músculo tan fuerte.

Así las cosas, en medio de una entrevista en Blu Radio, Daza aseguró que habrá un hecho lo suficientemente importante durante la última semana previa a la elección que hará que alguno de los dos candidatos se consolide como el próximo inquilino de la Casa de Nariño.

“Uno de los dos candidatos no está en su momento adecuado y eso se define en la última semana de las elecciones. En la última semana vamos a tener una gran sorpresa entre estos dos candidatos y eso es lo que define que ellos lleguen a la Casa de Nariño”, aseguró.

Aunque en la entrevista mencionada le preguntaron directamente sobre cuál sería el próximo presidente de Colombia, Daniel comentó contundentemente que él no es ningún adivino, por lo cual no daría un juicio exacto. No obstante comentó que uno de los dos candidatos tiene una carta astral que es mucho más afín con la de Colombia como país siendo este Gustavo Petro. Eso sí, hizo claridad en que esto no es garantía de que pueda hacerse como el próximo presidente.

“Hay uno que tiene más afinidad con la carta astral de Colombia. Es el candidato Petro”, puntualizó.