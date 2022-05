Aída Victoria Merlano reveló lo que más detesta de los hombres

Aída Victoria Merlano ha sido muy abierta con sus seguidores a través de sus redes sociales, no solo compartiendo contenido cómico sino también mostrando que no tiene ningún complejo a la hora de hablar de temas más íntimos y polémicos. Y a propósito de esto, la influencer no se contuvo para comentar una de las cosas que más detesta de los hombres.

Así lo dejó ver a través de un video publicado en su perfil de Instagram en el cual no solo critica la actitud de ciertos hombres sino que también realza el valor y la aceptación de las mujeres, sin importar qué tipo de complejos tengan.

“Yo, entre tantas cosas, tengo celulitis y estrías y todos los días el espejo me lo recuerda. Pero después de muchas batallas, yo por fin gané la guerra contra mí misma, así que me veo, me amo y me acepto como soy”, comenzó la colombiana.

Seguidamente ahondó en el tema de los hombres, dejando ver que algo que detesta de algunos y que no está dispuesta a soportar de ellos es que le “recuerden” sus inseguridades solo por el hecho de no encajar con el canon de belleza establecido.

“¿Tú crees que después de lo que me ha costado construirme, yo voy a elegir un hombre que todos los días se levanta a recordarme las cosas que a mí me generaron alguna vez amargura frente a un espejo? Yo para vivir necesito oxígeno, agua y comida, no un hombre”, dijo Aída Victoria Merlano en el clip.

En la descripción del video, la influencer aprovechó para enviarle un mensaje de fuerza y superación a aquellas chicas que tienen complejos y que tienen a alguien a su lado que les recuerda esos detalles.

“Leo muchos mensajes de mujeres que me cuentan que sus parejas solo les hablan de lo ‘gordas’ o ‘feas’ que están… Así que paso por aquí a recordarte que, si el hombre que tienes a tu lado solo saca a relucir tus inseguridades, no sirve”, redactó Merlano.