‘La Liendra’ habló de la política sucia que hacen algunos influencers

‘La Liendra’ es uno de los creadores de contenido que más se ha mantenido al margen de lo que tiene que ver con política en el país, teniendo en cuenta que la mayoría de ellos ha dejado su postura clara.

Por el contrario, Mauricio ha dejado claro que la política y los puntos de vista son personales. Es común que muchos de los seguidores en internet critiquen a las diferentes personalidades que han hecho pública su postura política de Colombia.

El país se encuentra en una división complicada, teniendo en cuenta ‘Fico’ y Petro, siendo del extremo, son los más fuertes candidatos de la condena, según las mismas encuestas.

A partir de eso, muchos de los creadores de contenido han dejado saber por quién votarán, y a pesar de que otros no lo hagan, como Luisa Fernanda W, es claro, con sus comentarios, por quién van, eso es lo que dicen varios usuarios en internet.

Al parecer ‘La liendra’ se ha cansado de tanto contenido político que han hecho sus colegas y habló del tema:

“Hay tres candidatos que están siendo top en este momento y que tienen muy buenos votos. Lo que yo no entiendo es que es esas ganas de algunas de convencer a otras de que no voten por alguien. Yo siento que la política más sucia es cuando alguien se dedica a mostrar lo malo de otro candidato para convencer a la gente que no vote por él. Si ya usted tiene su candidato claro, que necesidad tiene de ponerse en esas. El voto es libre, si usted ya sabe por quien votar, vote callado, pero se ponen a hablar de las cosas malas del otro par convencer a la gente, tranquilos, relajados”

No sabemos si lo hizo como una indirecta alguien, pero por lo menos dejó claro que le parecía malo lo que algunos de sus colegas sú hacen.