Yeferson Cossio cumplió su promesa y llevó a su perrita a conocer el mar

Yeferson Cossio es conocido, aparte de su contenido en redes sociales, por el amor que le tiene a los animales, especialmente a sus perros. En redes sociales vimos el momento exacto donde Yeferson llora por el estado de salud de su perrita, lo que generó mucha tristeza. Ahora, parece que Yeferson ha cumplido su promesa.

Lea también: Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos ya habrían firmado papales de divorcio

El creador de contenido ha estado de nuevo en la boca de todo el mundo por nuevos rumores de separación entre él y Jenn Muriel y ahora parece que si es en serio. Los dos han dejado de seguirse en redes sociales y de hecho, confesó en sus historias que recientemente se había tomado una botella de vino hablando con una persona, la cuál podía catalogar como una de las mejores noches “Ayer a las 10 de la noche me tomé una botella de vino, estaba teniendo una plática mientras me la tomaba y definitivamente es una de las botellas de vino que más me he disfrutado en mi vida” dejando a al expectativa a sus seguidores.

Ahora, Yeferson ha viajado a Cartagena solamente con su perrita Akyra, afirmando que sería un increíble fin de semana, teniendo en cuenta que el próximo martes ella empezará sus tratamientos de quimioterapia y él entrará a cirugía. Por supuesto Akyra se veía muy feliz con el viaje, además de comer por lo más alto, pues Yeferson le estaba preparando pollo.

Lea también: ¿Se imaginan a Epa Colombia de Presidente? esto dijo en redes sociales

Pero el más contento por la compañía de Akira, era precisamente Yeferson, quien parecía estar disfrutando el paisaje con un buen vino y viendo el atardecer mientras disfrutaba de la compañía de su bebé como afirmó él y buscar un buen restaurante donde le permitan la entrada a su perrita.