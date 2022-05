La razón por la que Sebastián Martínez casi rechaza su papel en ‘Hasta que la plata nos separe’

Sebastián Martínez ha estado presente en varias producciones colombianas muy exitosas, siendo la más reciente la nueva versión de ‘Hasta que la plata nos separe’. Sin embargo, a pesar que ha demostrado tener el talento para darle vida al personaje de Rafael Méndez, el actor confesó que estuvo a punto de dejar a un lado ese papel.

Así lo confesó a través de una entrevista con la revista People, comentando varios detalles de su paso por esta nueva versión de la telenovela escrita por Fernando Gaitán, dejando ver que su más grande impedimento era el éxito que había tenido la producción original y la dificultad que tendría él y el resto del equipo para superarla.

Puede leer: El mensaje de Sebastián Martínez antes del estreno de ‘Hasta Que La Plata Nos Separe’

“En ese momento, cuando me hablaron de la oportunidad, estaba grabando una telenovela también para RCN. Cuando terminó, el presidente [del canal] me habló al respecto y no me animó mucho el proyecto al principio, porque la telenovela de ‘Hasta que la plata nos separe’ ya se había hecho y había sido muy exitosa”, dijo Sebastián Martínez en la entrevista.

Pero como se pudo notar, el actor terminó convencido una vez que le dio la oportunidad al guion. “El presidente de RCN me insistió y leí el guion, y tuve una conexión con el personaje increíble, sentí que era un gran regalo que la vida me estaba dando, de poder interpretar un personaje como Méndez. Hoy llevamos tres meses rodando y no puedo parar de dar gracias”, concluyó.

Lea también: Sebastián Martínez confesó quién es su cocinero favorito en MasterChef

¿El miedo Sebastián Martínez se podría hacer realidad?

Si bien el actor logró darle una oportunidad a la nueva versión de ‘Hasta que la plata nos separe’ y hacerle frente a su inseguridad respecto a superar las expectativas del público, las críticas de los primeros episodios parecen respaldar los pensamientos iniciales de Martínez.

Muchos televidentes se han manifestado a través de las redes sociales con reseñas mixtas sobre la nueva versión de la telenovela, indicando con varios comentarios los aciertos y desaciertos que han tenido los primeros capítulos de la producción.

Amo a Sebastián Martínez pero la nueva versión de hasta que la plata nos separe no se compara con la versión original, las actuaciones no son espontáneas. No hay dos como Víctor Hugo Cabrera y Marcela Carvajal no hay dos. — Ángela (@angelalosada__) May 13, 2022

Sebastián Martínez es muy buen actor.



Pero 5 minutos de este remake de "Hasta que la plata nos separe" y ese papel de 'Méndez' nació fue para Víctor Hugo Cabrera. — ⚽🎾🚵 (@jdavidr1083_) May 11, 2022