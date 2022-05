Estas son algunas de las celebridades colombianas que ya salieron a votar

La jornada de votaciones para la elección del próximo presidente de Colombia avanza en el país. Desde hace unos días los colombianos residentes en el exterior podían acercarse para ejercer su derecho al voto. Así mismo, para todos los residentes en territorio nacional las mesas están abiertas desde las 8:00 am y hasta las 4:00 pm del 29 de mayo.

Así las cosas, algunas de las figuras más reconocidas del mundo del entretenimiento, el deporte y hasta líderes de opinión han utilizado sus redes sociales para incentivar a sus seguidores a acercarse a las urnas para ejercer su derecho al voto. Además, muchos de ellos califican este día como uno de los más importantes para el país.

La invitación de la gran mayoría de celebridades radica en que las personas voten totalmente a conciencia por el candidato que sientan que mejor los representa y no por odio a los demás. Dentro de las figuras que han participado de esta jornada electoral se encuentran el actor Santiago Alarcón, la presentadora Melina Ramírez, Diego Cadavid, Mario Krápula, Carolina Cruz o Vicky Dávila.

“Yo no voy a votar par mí, parce. A mí me ha ido muy bien. Voy a votar por tanta gente que me ha tocado ver comer mie**a de verdad. (...) Voto por ellos que son los que más necesitan un cambio en este vulnerado”, comentó Cadavid por medio de sus historias de Instagram.

Por su parte, Melina aprovechó el alcance que tiene en sus perfiles para recordarle a las personas cómo consultar su puesto de votación y así mismo incentivarlas para acercarse a las urnas.

Vea aquí algunas las publicaciones hechas:

Mensaje de Diego Cadavid Captura de pantalla

#EleccionesColombia ya voté y me siento feliz de hacerlo a consciencia y con responsabilidad. Voté con la razón y el corazón, porque quiero una Colombia mejor, donde quepamos todos. Quiero a mi país en democracia y libertad. Quiero un mejor futuro para mis hijos y los suyos 🙏🙏 pic.twitter.com/PVhKTCbPLx — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) May 29, 2022