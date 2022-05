Juan Diego Alvira saca su lado bromista en medio de un reportaje electoral

Las elecciones presidenciales están a la vuelta de la esquina y el ambiente electoral en el país se siente cada vez más intenso. Sin embargo, si bien se vive un clima de compromiso y seriedad en las calles de Colombia, Juan Diego Alvira decidió sacar su lado bromista durante uno de sus reportajes a propósito de las próximas votaciones.

Así lo dejó ver el intrépido periodista a través de una sección en Caracol Noticias, “El ojo de Juan Diego”, hablando con varios ciudadanos sobre la democracia, preguntándoles si sabían lo que significaba el término y si en Colombia podría aplicarse.

A pesar que muchos de los entrevistados se mostraron muy abiertos a responder e incluso profundizar sobre la democracia y cómo esta se aplica o no en el país, hubo uno en particular que se mostró esquivo, comentando que no sabía el significado del término. Y fue allí donde Juan Diego Alvira sacó su personalidad más bromista para lograr un acercamiento.

Ante la respuesta de desconocimiento del transeúnte, el periodista le dijo sarcásticamente “¿Me está tomando el pelo?”, a lo que velozmente le respondió el caballero, quien curiosamente es calvo: “De cuál, si no tengo”. Esto causó una gran carcajada en Alvira, dando por concluido su acercamiento con el ciudadano.

#ColombiaDecide | ¿Los colombianos consideran que está en riesgo la democracia del país? Más en https://t.co/0Rr4ts0rOv pic.twitter.com/GVjGEhEm87 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 25, 2022

Alvira suele tener entrevistados curiosos

Además del divertido encuentro con el transeúnte calvo, Juan Diego Alvira ha tenido frente al micrófono otros ciudadanos particulares durante sus reportajes. El ejemplo más reciente se ubica con tres señoras de edad avanzada que le dieron una lección política al periodista y a todos los televidentes.

Al igual que el hombre que dijo desconocer el significado de la democracia, el trío de señoras trató de evitar a Alvira. Sin embargo, al final terminaron dejando un mensaje político significativo: “Aprendimos que por los políticos no se debe pelear, por los valores y principios sí se debe pelear”.