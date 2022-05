Juan Diego Alvira recibe cátedra política de tres señoras: “¿Qué tiene contra los hombres?”

A pocos días de las elecciones presidenciales, el ambiente político en el país comienza a hacerse cada vez más notorio, siendo este el tema de conversación de muchas personas. Sin embargo, Juan Diego Alvira se llevó una gran sorpresa al encontrarse con tres señoras quienes no solo se mostraron reacias a este tópico sino que también le dieron una lección al periodista.

A través de un reportaje realizado por el reconocido presentador de noticias, varias personas dieron diversos testimonios sobre las próximas elecciones presidenciales enfocándose en el tema de la enemistad entre amigos y familiares debido a diferencias políticas.

Sin embargo, el panorama cambió un poco cuando Juan Diego Alvira decidió abordar a tres señoras de edad avanzada para interrogarlas sobre este mismo tema, pero para sorpresa del periodista estas se mostraron reacias a hablar sobre política. “¿Qué nos va a preguntar? Que no sea de política, eso está cansón”, dijo una de las mujeres.

A propósito de las palabras de las señoras, el periodista mostró su asombro y les preguntó por qué no querían hablar de política, en especial por el momento que vive el país, a lo que ellas respondieron que prefieren no involucrarse porque no vale la pena pelear por los políticos. “Aprendimos que por los políticos no se debe pelear, por los valores y principios sí se debe pelear”, comentaron.

En relación a esto, una de las señoras habló respecto a que hay algunos miembros políticos que son de poco fiar: “Porque creen en el hombre, uno no debe creer en eso”. Esto desató la curiosidad de Juan Diego Alvira y en un tono jocoso le preguntó a la mujer: “¿Qué tiene contra los hombres?”. La ciudadana comentó que no se estaba refiriendo al género sino más bien “al ser humano, como que ellos creen que son los salvadores”.

Finalmente, el presentador concluyó la entrevista con algunas risas y confesando que se llevó una buena lección gracias a las tres mujeres: “Me siento en una cátedra, de esas de la experiencia”. Pero en las redes sociales las risas tampoco faltaron ya que algunos internautas encontraron graciosa la situación en la que las señoras pusieron a Alvira, dejándolo saber a través de divertidos tuits.

Las 3 señoras a las que les acaba de preguntar Juan Diego Alvira en Caracol son unas masters 🙌🙌 — Mr. Jhon (@ElPr0fe23) May 23, 2022

Juan Diego Alvira siempre quedando como un idiota entrevistando personas en la calle... — MeDicenProfe (@MeDicenProfe1) May 23, 2022