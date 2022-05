Camila Cabello, la artista latina que se lució en la final de la Champions League

La final de la UEFA Champions League vivió un previo espectacular, después de que la cantante Camila Cabello realizara una gran presentación. Aunque la cubana se demoró algunos minutos en salir a la cancha a dar su espectáculo, por cuestiones de seguridad, sin duda terminó dando uno de sus mejores shows, dejando en alto la cultura latina.

Con sus éxitos musicales como Bam Bam, Havana y Señorita, la artista deleitó a los asistentes del Stade de Francia, París que estaban a la espera de vivir la gran final. Fue justo en la previa del partido donde Cabello fue entrevistada y confesó su emoción por ser parte de este momento icónico para el deporte.

“Quiero decir que algo que me encanta de los aficionados al fútbol es su cantidad de alegría, intensidad y pasión, esa energía que se siente. Siempre he querido ir a un partido de fútbol. No lo digo sólo porque esté aquí, es algo que siempre he querido tachar de mi lista de deseos” afirmó la artista.

Para todos los fanáticos de la música y los artistas latinos, es un gran triunfo ver a la cantante pisando un escenario tan grande como este, teniendo en cuenta que al igual que el SuperBowl, es un evento que el mundo entero está viendo.

La artista dio el nivel completo para el evento que trababa, además de conquistar el escenario con su movimiento de caderas característico de una latina. La presentación estuvo lleno de bailarinas que acompañaban en la tarima y que incluso hicieron entre ellas la palabra “Familia”.

Muchos comentarios se leyeron en redes sociales afirmando que definitivamente era un orgullo completo ver a Camila Cabello.