“El cambio está en ti, no en ese pocotón de piro**s”: Epa Colombia se pronuncia sobre las elecciones

Epa Colombia ha sido uno de los claros ejemplos de cambio de vida en el país, pues ella misma ha confesado que inició en la ventas cuando trabaja en el centro de Bogotá, en el madrugón, al lado de su familia, lo que le generó un discurso de ventas único. Gracias a su emprendimiento, ha logrado llegar a ser una las empresarias más exitosas del país en la actualidad.

En varias oportunidades la colombiana ha compartido en redes sociales que varios políticos se han acercado a ella para tratar de convencerla y que se unan a su campaña. No olvidemos que incluso, en años anteriores, salió un video en donde Epa Colombia estaba al lado del mismo Álvaro Uribe. Por supuesto muchos comentarios recibió de personas que no estaban de acuerdo con este tipo de encuentros.

Pero no fue el único político que se acercó a Epa Colombia, de hecho, hace poco ella confesó en redes sociales que el equipo de Petro la contactó para que se reunieran. No se sabe si al final se dio dicha reunión, pero Epa Colombia afirmó que no le disgustaba del todo Petro, pero definitivamente tenía mucho miedo por sus empresas, teniendo en cuenta que un miedo generalizado es que el candidato va a expropiar a muchos de sus bienes.

Ahora Epa Colombia habló de las elecciones en sus historias “Amiga por quién votaste, por Petro, por ‘Fico’, por el cuchito, por el Fajardo. el cambio está en ti, no en el pocotón de piro**s. Mentira, pero amigas por quién votaste de verdad y porque, esa es mi pregunta” afirmó la empresaria.

Obviamente muchos de los usuarias en redes sociales no estuvieron de acuerdo con las afirmaciones de la empresaria y la criticaron por ello. Sin embargo, ella afirmó que también había votado ya, aun no sabemos por quién.