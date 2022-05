‘Chicho’ de MasterChef es criticado por su forma de pelar papas

A veces, el hecho de no saber pelar una papa, o no saber qué ingrediente o especia usar, pueden desencadenar en un sabor desagradable o en el peor de los casos, en la perdida del plato,no tener qué presentar. Esperemos que este comentario no sea motivo de desánimo para él sino que lo hagan ganar la subida al balcón y quizás poder ganar esta competencia.

Sin embargo, a pesar de que cada vez sean menos competidores en el reality, el simple comentario de no saber pelar una papa, se puede convertir en un delantal negro o quizás en una eliminación. Eso ha sucedido en el reciente capitulo y lo vimos apreciar que la presión y el estrés, tal vez no son los mejores aliados a la hora de cocinar, y lo pudimos ver en varios de los competidores.

En este caso ‘Chicho’, quien con detalles mínimos hizo que su plato, (a pesar de ser uno de los mas elaborados), no fuera lo suficiente para poder convencer a los jurados.

Debemos esperar para saber qué sucederá con este participante quién ha demostrado con el paso de los programas, no merece salir. Pero eso lo decide el jurado, que no deja pasar el más mínimo detalle cuando se trata de hacer un buen plato y producto.

Si bien, es conocido que los atributos de cocinar muchas veces son dones con los que se nace, en este caso el entrenamiento y la constancia ayudan a poder sobresalir. Bien es sabido que estos atributos vencen, en la mayoría al talento, pero ¿Qué pasa mientras corren los minutos y se ve que un plato no es lo esperado? los nervios juegan un rol muy importante.

