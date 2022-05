La molestia de Nicolás de Zubiría con Tatán y Estiwar en MasterChef

Tras el primer reto de ‘caja misteriosa’ del top 10 de MasterChef Celebrity los participantes tuvieron que presentar un plato donde el ingrediente que debía brillar era la pasta. Los platos fueron preparados en parejas las cuales fueron escogidas aleatoriamente.

Así las cosas, las parejas fueron conformadas por Corozo y Aída, Carlos y Manuela, Ramiro y Chicho, Estiwar G y Tatán, Cristina e Isabella.

Al momento en que los chef debían juzgar los platos, hubo una polémica debido a que Nicolás de Zubiría hizo un cuestionamiento a la pareja conformada por Estiwar y Tatán, a lo que ambos en vez de aceptar los comentarios y entender la corrección, buscaron defenderse de manera jocosa lanzando un chiste que no fue bien tomado por Nicolás.

Así las cosas, el jurado se mostró bastante molesto asegurando que ya estaban en un punto bastante avanzado de la competencia. Así mismo, aseguró que cuando hace una pregunta, lo que está buscando es que le respondan con lo que necesita saber y no con chistes ya que eso hace que “se pongan jopos”.

Los primeros delantales negros del top 10

Tras probar los cinco platos, Chris Carpentier y Nicolás de Zubiría tomaron la decisión de entregar los primeros cuatro delantales negros, pertenecientes a dos parejas: Corozo y Aída junto Tatán y Estiwar fueron los merecedores de este implemento característico de la competencia.

Además, uno de los hechos que más llamó la atención durante la emisión del viernes 27 de mayo fue que ahora el motociclista Tatán Mejía fue recibido en el grupo denominado “los analfabetas del sabor”, donde se ha negado rotundamente a pertenecer. No obstante ya las reacciones en redes sociales respaldan su ingreso a este no tan prestigioso grupo.

