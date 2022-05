God Save The Queen Since 1977: Aniversario de la épica canción de Sex Pistols

God Save The Queen @sexpistolsofficial

Cuando se habla de música punk, en efecto, hay que trasladarse hasta el Reino Unido. Bandas como The Ramones, The Clash y The Sex Pistols marcaron la parada durante décadas siendo algunas pioneras del género.

No deje de leer: Nueva música: Algunos de los estrenos musicales de esta semana

Así las cosas, si se habla de la carrera de los Pistols hay que hay que mencionar dos canciones: ‘Anarchy In The UK’ y la protagonista del día ‘God Save The Queen’ que un 27 de mayo, pero en 1977 vería la luz. Además de ser uno de los sencillos que atravesó más fronteras y dio a conocer el punk como un movimiento musical alternativo y de protesta, se convirtió en una de las canciones más polémicas de la historia.

Para entender un poco qué pasaba con ‘God Save The Queen’ hay que partir del punto que es, de alguna manera, una burla al himno del Reino Unido, el cual, tiene esa misma frase que traduce “Dios salve a la reina”. Sin embargo, posteriormente la letra de la canción dice que se encuentran bajo un régimen fascista, el cual no permitirá que haya un “sueño inglés”.

Otra de las polémicas que se generaron con el lanzamiento de la canción tiene que ver con que los medios, y muchos ingleses en su momento, pensaron que la canción había sido lanzada en fechas previas al aniversario de la reina con ánimo de generar un mayor impacto. Dicho aniversario se celebró el 7 de junio de 1977. No obstante, esta versión fue desmentida por el mismo baterista de la banda Paul Cook, quien aseguró que realmente nada había sido premeditado, solo fue una coincidencia de la vida. Eso sí, para ese día trataron de tocarla en vivo en un barco que iba por el río Támesis frente al Palacio de Westmister.

De hecho, la BBC tomó la decisión de prohibir rotundamente la canción ya que tanto su letra como su portada eran bastante provocativas e incendiarias. Además, calificaron el sencillo como un “asqueroso mal gusto”, Incluso algunas tiendas tomaron la decisión de no seguirlo vendiendo, algo que no fue del todo satisfactorio ya que desde su lanzamiento un 27 de mayo y hasta principios de junio vendieron más de 150.000 copias diarias.

En 2017, Johnny Rotten, vocalista de la banda dijo: “Para mí, la letra en sí misma era divertida. Expresaba mi punto de vista sobre la monarquía en general y sobre cualquiera que suplique tu obligación sin pensarlo. Eso es inaceptable para mí. Tienes que ganarte el derecho a invocar mi amistad y mi lealtad. Y debes tener puntos de valor comprobados para que yo pueda apoyarte. Así es como es”.

También podría interesarle: Modelo de OnlyFans recibe críticas cuando se afeita las axilas

Por otro lado, hubo quienes pensaron que esta canción había sido compuesta por los Sex Pistols con ánimo de dar a conocer su odio por el pueblo inglés. Hecho que también fue desmentido por la misma banda ya que comentaron que era todo lo contrario; aman tanto a su pueblo y a su gente, que no soportaron más ver cómo el poder monárquico pasaba por encima de los derechos de las personas y decidieron alzar su voz.

Algunos de sus logros en los charts locales fueron alcanzar el número uno en las listas de NME en el Reino Unido y llegó al número dos en el chart oficial de singles de UK, que utilizó la BBC.