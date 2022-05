Juliette Pardau y su tóxico mensaje como ‘La Pajarita’

La actriz Juliette Pardau usó uno de los audios virales de las redes sociales para convertirse en su personaje “La Pajarita” en el éxito dramático ‘Hasta Que La Plata Nos Separe’ para sorprender a todos.

Fue en la cuenta de Instagram del Canal RCN donde fue compartido el divertido clip que arrancó las carcajadas de muchos por las similitudes con el personaje. Por lo que el lip sync le quedó simplemente perfecto.

“A ‘La Pajarita’ la toxicidad le sale natural🤣. Y más, después de que Méndez la bajara de la nube con el tema del matrimonio. ¡Pobre Rafael! De seguro por aquí hay vari@s sufriendo por los celos🤭⬇. Hasta Que La Plata Nos Separe #HQLPNS @juliepardau”, es el pie de la publicación.

En el video la actriz está parada frente a un reflector y se escucha cuando pregunta “¿Y por qué están apagadas?”. A lo que el hombre le responde “Ah, porque son de luz, amor”. Ella replica “¿De quién?” y le responde nuevamente “De luz”. A lo que ella insiste “¿Y quién es luz y por qué te trajo lámparas?”.

El hombre al verse desarmado y viendo cómo se aproxima un reclamo dice “Ah no, no amor, no me explique bien, son de luz solar”. Pero ella se exacerba e intensifica con “No, no, no, no, no me quieras cambiar como siempre”.

“La Pajarita” de la vida real

En este siglo se ha usado muchos el tema de la toxicidad en las relaciones y personas, pues no es exclusivo de la ficción. Y es que muchos están inmersos en amores similares que a veces quieren salir de ese círculo de tragedia.

Al principio, es normal sentir confusión al saber que algo no funciona, pero, te cuesta entender el qué y el porqué de la situación. No obstante, empezar a reconocer que algo no va bien, es un primer paso muy importante.

Deja la vergüenza a un lado y habla con personas de tu confianza de cómo te sientes, de lo que te pasa, esto te ayudará a tener otra perspectiva de la situación y a saber mejor en qué punto estás realmente. Cuando hablarlo no es del todo suficiente, probablemente sea porque necesitas algo más, como la ayuda de un psicólogo especializado en este tipo de problemas.